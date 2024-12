Kauza Šwiateková? Není to fér, zlobí se deblová jednička Siniaková

„Je to jednoznačně nefér. Vypadá to, že ke každému přistupují jinak, což by se stoprocentně stávat nemělo. Tenis si tím dělá špatné jméno,“ kritizovala Siniaková poměry. „Ty kauzy nám všem předložily už jako vyřešené, ať už to byla Iga nebo Sinner. Určitě by je měli zveřejnit už během procesu,“ žádá česká tenistka.

Šwiateková neprošla mimosoutěžní kontrolou 12. srpna, zprávu o jejím pozitivním testu ale vydala ITIA (Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu) až na konci listopadu. I s verdiktem, že přijala vysvětlení tenistky, že se jí stopové množství zakázané látky trimetazidinu dostalo do těla z kontaminových tablet melatoninu, které užívala proti pásmové nemoci.

Hrozba takového problému visí nad každým. „Děsí mě to. Pomalu se bojím dát si Ibalgin, i když je povolený, aby se něco nestalo. Obecně léky radši neberu, abych neměla problém,“ vysvětlila Siniaková.

Ta vyhlíží další profesionální sezonu, v níž by ráda posunula svou sbírku devíti grandslamových titulů na dvouciferné číslo. Pokusí se o to po boku Američanky Taylor Townsendové, s níž je domluvená na spolupráci na celý rok 2025.

Letošní sezonu uzavřela coby deblová jednička počtvrté v kariéře a jen jedna další čárka ji dělí od vyrovnání rekordu Martiny Navrátilové. „Byla by to čest, ale nejdřív se mi musí dařit na turnajích. Jestli jo, pak to určitě klapne,“ doufá osmadvacetiletá tenistka a dvojnásobná olympijská šampionka.