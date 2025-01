Menšík drtí TOP 10: V pohodě je můžu porazit. Proč dal košem Nadalovi?

V hierarchii českého daviscupového výběru, který od pátku do soboty v Ostravě narazí na Korejce, zaujímá roli trojky. Je asi jen otázkou času, kdy to bude jeho tým. I na úsvitu tenisové sezony 2025 potvrzuje devatenáctiletý Jakub Menšík svou výjimečnost. Na Australian Open skolil světovou šestku, skóre s protivníky z elitní desítky vylepšil borec z Prostějova na stěží uvěřitelných 5:4. A na konci roku by rád své jméno viděl v elitní třicítce žebříčku. Nejen o tom hovořil v novém díle podcastu Centrkurt.

Po prohrané nohejbalové bitvě trojic, tradiční daviscupové zábavě, si na oko zasakroval. Na natáčení už ale dorazil s úsměvem. Jakub Menšík nemá důvod se mračit. Jeho kariéra letí stále strmě vzhůru a on si to dobře uvědomuje. V pouhých devatenácti je už skoro mazákem v české tenisové reprezentaci, v níž načíná už třetí sezonu.

Ač víkendový soupeř z Koreje nemá zvučné jméno, jde o nejexponovanější daviscupový zápas v domácím prostředí za dlouhé roky. Lidé jsou zvědaví na velkou trojku Lehečka, Macháč, Menšík, k tomu nastupuje nový kapitán Tomáš Berdych . Vnímáte to jako začátek nové éry?

„Určitě. Tomáš jako kapitán je nová krev do týmu. Já osobně to vnímám tak, že už loni i předloni jsme ukázali, že máme velkou kvalitu a můžeme porazit úplně kohokoliv. A s Berďou včele se teď těšíme na další výzvy.“

Velkým výzvám jste čelili i nedávno během grandslamového Australian Open, všichni tři jste postoupili do 3. kola. Titul bral ale nakonec Jannik Sinner. Asi žádné překvapení, že?

„Vyhrát grandslam není nikdy jednoduché, ale…“

…v Italově podání to skoro tak už vypadá.

„Jasně že jo, ale i když je první na světě, byl obhájcem a za celý turnaj ztratil jen dva sety, je strašně těžké udržet formu po dva týdny. Klobouk dolů. Jannik společně s Carlosem (Alcarazem) jsou teď absolutní špička.“

Čím vám Sinner nejvíc imponuje?

„Konzistentními výkony i hrou, svým klidem. Carlos je na kurtu emotivní, impulzivní. Kvůli tomu má pak větší výkyvy. Jannik je ale naprostý flegmatik, pořád si jede tu svou. Ať se mu podaří nebo nepodaří balón, pořád se soustředí jen na ten další. Zůstává stále ledově klidný a hrne to.“

Velkou zprávou z Australian Open byly také výkony vás teenagerů, co jste se už v prosinci představili na Next Gen ATP Finals v saúdskoarabské Džiddě. Vy jste v Melbourne skolil světovou šestku Caspera Ruuda, Learner Tien tam udolal Daniila Medveděva, Joao Fonseca Andreje Rubljova, dvacetiletý Američan Alex Michelsen prošel přes Stefanose Tsitsipase a Karena Chačanova až do osmifinále. Vypadá to, že přichází hodně silná generace.

„Každopádně! Už dlouho se asi něco takového nestalo. I Nishesh (Basavareddy) zahrál skvěle, akorát dostal do prvního kola Novaka…