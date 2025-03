Bučení Brazilců, chaos. Menšík skolil šampiona Indian Wells, nad top 10 vede 6:5

Poslední turnaje mu nevycházely tak, jak si přál. Na rychlém betonu v Miami ale Jakub Menšík znovu ukázal, jaký klenot v něm český tenis má. Ve 2. kole skolil devatenáctiletý mladík z Prostějova světovou sedmičku a čerstvého šampiona z Indian Wells Jacka Draper 7:6 (2), 7:6 (3). Proti sokům z elitní desítky žebříčku tak dostal svou bilanci do kladných čísel 6:5. Z aktivních hráčů s více než deseti střety s top 10 má přitom pozitivní bilanci jen on a trio velikánů Novak Djokovič, Jannik Sinner a Carlos Alcaraz!

„Zní to skvěle a doufám, že budu tohle skóre jen navyšovat. Na kurtu si to užívám, zvlášť když čelím těmhle top hráčům. Jack hrál poslední týdny výborně, první zápasy na turnaji jsou ale vždycky obtížné, takže jsem věděl, že to je moje šance,“ líčil spokojen Menšík po necelých dvou hodinách.

Jako 54. hráč žebříčku si musel 2. kolo vysloužit třísetovým postupem přes španělského veterána Roberta Bautistu, kdežto třiadvacetiletý Brit měl v úvodní rundě volný los. A přechod z pomalých kalifornských kurtů v Indian Wells na rychlejší floridský povrch mu tak nesedl.

Menšík exceloval na servisu, trefil 21 es a často v zásadních chvílích. Šest nechytatelných podání vyslal v tiebreacích, tím posledním využil mečbol. Podání si prohrál jedinkrát hned v prvním gamu zápasu, pak už soupeři nabídl jen jeden brejkbol. „Servis byl dneska nejdůležitější věc, klíč k zápasu. Ve druhém setu jsem měl hodně šancí, takže jít do tiebreaku bylo psychicky těžké,“ pokáral se za celkem 8 neproměněných brejkbolů, 6 z toho ve druhé sadě, kdy Drapera viditelně přehrával.

Menšíkovu koncentraci nenalomily ani bizarní scény uprostřed druhé sady. Brazilští fanoušci čekali v hledišti na zápas své nové hvězdičky – osmnáctiletého Joaa Fonsecy. Když ale pořadatelé oznámili, že bylo jeho utkání s Ugo Humbertem přeloženo na větší dvorec, začali bučet a houfně opouštět tribuny. Nějaký čas se kvůli tomu nehrálo.

„S fanoušky to bylo dneska složité. Ale snažil jsem se udržet koncentraci, vždycky se něco může stát – začít pršet nebo cokoliv jiného. Jsem nadšený, že jsem zůstal soustředěný až do konce,“ hodnotil smířlivě chaotické okamžiky Menšík, jemuž premiérové vystoupení v Miami vychází skvěle. Ve 3. kole se střetne s Romanem Safiulinem, v osmifinále by mohlo dojít na české derby s Tomášem Macháčem. Ten ve 2. kole zvládl střet s Italem Matteem Arnaldim (6:2, 1:6, 6:3) a v dalším zápase ho čeká dlouhán Reilly Opelka.