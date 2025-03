Kanón Menšík: TOP 3 servis na světě. Konec diskusí, míří do desítky, říká expert

72 esy si prostřílel cestu do semifinále Miami Open, v němž v noci na sobotu vyzve domácího favorita Taylora Fritze. Na prestižní tisícovce odehrávající se na stadionu pro NFL se Jakub Menšík v devatenácti letech zaskvěl zatím životním výsledkem. Prvním z mnoha. „Je neoddiskutovatelné, že Kuba míří do TOP 10,“ hlásá státní trenér Jan Stočes, jenž žasne především nad servisem rodáka z Prostějova. „Jestli ho dneska nemá nejlepší na světě, tak TOP 3 určitě!“

Čtyři sta bodů do žebříčku, 332 000 dolarů (7,7 milionu korun) na prize money. To jsou příspěvky z Floridy, které si Jakub Menšík postupem do semifinále zajistil. Ve chvíli, kdy celý svět opěvuje osmnáctiletého Brazilce Joaa Fonsecu, zapsal o rok starší junák z Prostějova svůj značkový výsledek. „Řeknu, že pro mě má Menša větší potenciál než Fonseca. A budu věřit, že to potvrdí,“ usmívá se Stočes.

Menšík se po Miami posune na 34. místo v žebříčku a pokud zvládne semifinále, tak ještě o čtyři příčky výš. Jak vám to zní?

„Neskutečně! Atakovat v tomhle věku místa zajišťující nasazení na grandslamu je naprosto fantastické.“

Proč se podle vás tak chytil zrovna v Miami? Předchozí turnaje mu výsledkově extra nesedly.

„O Menšovi se ví jako o obrovském talentu světového tenisu. Jeho potenciál se musí někde projevit, u takového borce je to jen otázka času. Nejsem úplně překvapený, že to takhle trefil na velkém turnaji. Spíš mě udivuje, jak rychle a soustavně se prodírá do špičky. Běžný tenista nejdřív musí dozrát mentálně, posbírat zkušenosti. Kuba ale úplně přeskakuje levely.“

Díky čemu?

„S Tomášem Josefusem strategicky pracují na určitých věcech, které se teď projevují. Výjimečného hráče z něj dělá podání. Nebylo by pokorné říct, že Kuba servíruje nejlíp na celé túře, ale mezi nejlepší trojkou bych ho viděl. Co v Miami na podání předvádí a hlavně v nejdůležitějších momentech, kdy to dělá největší rozdíl, je naprosto neskutečné.“

Přesně tak. Šampiona z Indian Wells Jacka Drapera zlomil ve dvou tiebreacích, v nichž si pomohl šesti esy. Z krizové situace úvodní sady ve čtvrtfinále s Arthurem Filsem se za stavu 5:5 a 15:40 vypodával třemi esy a jedním přímým bodem ze servisu…

„Úžasné. Přijít s takovými servisy v ten nejdůležitější moment je úplná bomba, něco zcela výjimečného.“

Menšíkův servis? Úžasný!

V Miami má Menšík na podání astronomická čísla – úspěšnost prvního servisu 68 procent, vyhrává po něm 86 procent výměn. Průměruje osmnáct es na utkání...

„To jsou čísla z jiné planety. Servisem se úplně vymyká, je to TOP úder na světě. A neskutečně využívá své šance. Porazil Drapera, který vyhrál Indian Wells. A pak to potvrdil v dalších zápasech. Ano, Fils mohl být ve čtvrtfinále unavenější, ale Kuba na něj nastoupil a první tři gamy to byla taková střelnice! To byl jasný TOP 10 tenis.“

Čím je Menšíkův servis tak výjimečný?

„Je úžasně postavený. Jde z celého těla, zabírá výborně nohama a švihá do míče v nejvyšším bodě. Jde o spojení biomechaniky pohybu celého těla a úžasného švihu. A taky je jeho servis velmi špatně čitelný. Hráči ho nedokážou načíst, tuhle schopnost má jen pár tenistů.“

V pouhých devatenácti letech má proti členům TOP 10 pozitivní bilanci 6:5. Má to co dělat právě s jeho servisem, který dělá i těm nejlepším ze zápasů s Menšíkem loterii?

„Jasně. Když to tam Kubovi padá, tlak pro TOP hráče je obrovský. Chtějí vás rozebrat ve výměně, ale s ním se do ní kolikrát ani nedostanou. Proto to s ním mají tak extrémně těžké. I ti nejlepší už dneska vědí, že když jdou hrát s Kubou, musí si dát extra pozor.“

Jak si ale vysvětlit, že tenista s tak výborným prvním podáním má tak nevýrazné to druhé, které je naopak slabinou?

„Já ho vyloženě jako slabinu nevnímám. Ano, mohlo by být lepší, ale nezapomeňme, že se pořád bavíme o 19letém klukovi. To je prostě přirozený vývoj hráče. Už takhle mladý je tak strašně dobrý, a přitom má pořád hrozně moc co zlepšovat. To je na Kubovi nejlepší. Většinou máte v takové kvalitě hotového hráče, který pak nějak vystupuje na turnajích. Tady ale máme mladého kluka, který má své rezervy. Jeho tým o nich moc dobře ví a pracují na nich. Proto je jasné, že půjde ještě hodně dopředu. Jen si musí odpracovat kroky, které nejdou přeskočit.“

Sebejistý projev i nepředvídatelnost

V devatenácti není Menšík ještě zdaleka hotovým tenistou. Měl by ještě zlepšit přechod na síť a úspěšnost, když se dostane do delší výměny, že?

„Souhlasím. Určitě je tam rezerva v přechodu na síť a volejích obecně. A co se týká dlouhých výměn, ty souvisí s věkem a nahranými zápasy. V tom se bude zlepšovat automaticky.“

Mládí se na něm podepisuje i v tom, že mu servis v některých fázích zápasů vypne a on je najednou poloviční…

„Ano, i to je spojené s jeho nízkým věkem. To se vyhraností taky odbourá. Úplně normální vývoj.“

Naopak má v sobě přednosti, které moc nejdou naučit, že?

„Přesně tak. Musíme vyzdvihnout jeho mentalitu, sebejistý projev na kurtu. To je v takovém věku absolutní výjimka.“

Sám jste se pohyboval jako trenér po ATP Tour, když před dvaceti lety nastupoval Tomáš Berdych. Tihle dva jsou jedinými Čechy za poslední dekády, kteří prorazili tak mladí. Jsou to podobné případy?

„Nechci moc srovnávat. Hlavně ať Kuba zůstane zdravý, může pracovat a směřovat do TOP 10 jako Tomáš. To už řeklo hodně lidí přede mnou a teď je to zcela neoddiskutovatelné. Jinak má ale Kuba trochu jinou hru než Tomáš.“

V čem?

„Pro mě je Menša spontánnější hráč. Berďa měl hru dokonale organizovanou, nalinkovanou. Menša je schopný vystřihnout nepředvídatelné míče, což ho dělá extrémně nebezpečným. Ale může to samozřejmě zapříčinit i nějakou chybu. Tomáš si držel svůj standard pořád. S moc hráči, kteří byli za ním v žebříčku, neprohrál.“

Menšík je na tom také lépe pohybově.

„Je jiný somatotyp. Berďa měl hodně svalnaté nohy, jinou stabilitu. Menša je jinak stavěný a přes svou obrovskou výšku dokáže hrát neskutečně i v defenzivě. Tomáš zvládal ubránit některé výměny, ale z principu potřeboval hrát svoji nátlakovku. Zatímco Menša může hrát obojí.“

Jiří Lehečka získal v lednu titul v Brisbane, Tomáš Macháč ovládl nedávno turnaj v mexickém Acapulcu a nyní zazářil Menšík. Funguje podle vás lavinový efekt, táhne se tahle trojka navzájem?

„Stoprocentně to funguje. Zdravá rivalita mezi nimi určitě je. Každý z nich chce být první, mít ten nejlepší ranking. Jsem naprosto přesvědčený o tom, že se táhnou navzájem. A je to taky výsledek státní podpory tenisu, díky níž můžou tyhle nové hvězdy vyrůstat. Je to pozitivní pro všechny a obrovská motivace pro naše děti a juniory.“