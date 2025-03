Jakub Menšík dává naději, že by mohl být v dohledné době ukončen i grandslamový půst, který trvá od titulu Petra Kordy při Australian Open 1998. „První z mnoha,“ napsal také rozjařený čerstvý šampion na objektiv kamery po zápase.

Nemohl pro něj být slastnější. Djokovič si ho vyhlédl v roce 2022, když Menšík prohrál finále juniorky v Austrálii, odkud ho z kurtu odvezli v křečích na kolečkovém křesle. Pozval ho na přípravu do Bělehradu, spřátelili se.

Po třech letech český novic svému učiteli na Floridě zatarasil cestu ke stému titulu kariéry. Ve finále, v němž byl věkový rozdíl mezi jeho protagonisty rekordních 18 let. A stal se nejníže postaveným hráčem, který kdy turnaj v Miami v jeho čtyřicetileté historii ovládl. Z 54. místa se ale díky triumfu posune na 24. příčku žebříčku a odveze si odměnu 26 milionů korun. Tleskalo mu k tomu ve floridské noci 14 tisíc fanoušků na Hard Rock Stadium i turnajový ředitel James Blake. Symbolicky pak přijal pohár pro vítěze, který vyrobili čeští skláři.

Menšík na svůj idol, který zrovna porazil, chvíli po předání trofejí nezapomněl a složil mu velkou poklonu. „Novaku, každý ví, že jsi ten pravý. Když jsem byl malý, díky tobě jsem začal hrát tenis,“ adresoval novopečený vítěz vedle stojící tenisové legendě.

Djokovič nastoupil k zápasu po šestihodinovém čekání kvůli dešti a vypadal na svých téměř osmatřicet. Pod pravým okem měl otok ukazující na náhlou zdravotní indispozici, během utkání používal oční kapky. A Menšík se do něj pustil zhurta. První game na servisu zvládl skvěle, v tom druhém vyrobil Srb čtyři nevynucené chyby a pobídl českého hráče k brejku, který Menšík vzápětí potvrdil – 3:0.

Postupem času se však světová pětka dostala do varu, v osmém gamu využila minel českého mladíka a brejkem srovnala krok na 4:4. A tak se hrál stejně jako v prvním vzájemném utkání loni na podzim v Šanghaji tiebreak. A Menšík i šestou zkrácenou hru, kterou během tažení při Miami Open absolvoval, zvládl. Rychle prchl do vedení 5:0, když upoutal i těžkou bekhendovou smečí a skvělou práci nad hlavou ukázal i při proměnění třetího setbolu. Za 54 minut šel outsider zápasu do vedení 1:0 – 7:6 (4).

A nemínil končit. Zatímco si ve druhé sadě Djokovič nevytvořil ve druhé sadě ani jeden brejkbol, Menšík se dostal v šestém gamu ke dvěma. Ač je Srb skvěle odvrátil, neklopil hlavu, a i když musel dvakrát podávat proti ztrátě sady, dotlačil mladík z Prostějova i druhé dějství do tiebreaku. A zase ho zvládl. Unavený Djokovič v něm vyrobil pár nevynucených chyb, po jedné z dlouhých výměn skončil na zemi a dlouze se vydýchával. Solidnější servisman z Česka ho zcela po právu převýšil a druhý mečbol proměnil servisem, který rodák z Bělehradu nedostal do kurtu.

„Nevím, co se se mnou děje. Je to úžasné, byl to asi můj největší den života. Nechal jsem nervy mimo kurt a předvedl výborný výkon. Věřil jsem od začátku, že na to mám, i když porazit Novaka ve finále turnaje je největší výzva. Ale říkal jsem si, že tohle je můj čas,“ jásal omámený šampion.