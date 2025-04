„Reprezentovat pro mě již od mládežnických kategorií byla, je a bude čest a priorita. Tentokrát jsem ale nebyla ve stavu, kdy bych mohla týmu pomoct. Proto mě mrzí veškeré nepravdivé informace, které byly zveřejněny a z některých výroků jsem velmi zklamaná,“ uvedla Fruhvirtová.

„Minulý víkend jsem se setkala s kapitánem Petrem Pálou, kterému jsem se osobně řádně omluvila. Vysvětlila jsem, že se momentálně potýkám s rodinnými problémy, které jsem musela po příletu z Ameriky každý den řešit. Zasáhly mě natolik, že mi znemožňovaly být ready reprezentovat, obzvlášť před domácími fanoušky v Česku, když jsem věděla, že bych nebyla stoprocentně připravena,“ napsala devatenáctiletá hráčka dnes na sociální síti.

„Do toho jsem se potýkala se zánětem v zápěstí, se kterým jsem ještě v úterý byla v nemocnici. Nebylo jasné, zda vůbec budu schopná hrát turnaj ve francouzském Rouenu, který začínal o týden později, než byl sraz na BJK Cup. I o možné účasti na tomto turnaji jsem však kapitána informovala. Na poslední chvíli jsem se rozhodla na turnaj odjet,“ uvedla Fruhvirtová.

V sobotu 161. hráčka světového žebříčku podlehla v kvalifikaci v Rouenu Srbce Aleksandře Kruničové ve třech setech. Pála označil její účast na turnaji za nešťastnou. „Dozvěděl jsem se to v šatně. Nebudu nic rozporovat. Když se někdo omluví z vážných rodinných problémů a hraje ve stejný den na turnaji, přijde mi to nešťastné. Je to blbý signál do kabiny. Moc tomu nerozumím,“ řekl kapitán po sobotní porážce se Španělskem, které prošlo na úkor českých tenistek na finálový turnaj Poháru Billie Jean Kingové. Český tým bude muset v listopadu hrát baráž.