Ve své nové roli byla oficiálně jen pár minut, když Barbora Strýcová na Štvanici potkala Markétu Vondroušovou. „Jenom jsme se pozdravily, dlouho jsme se neviděly. Dohodly jsme se, že se uvidíme ve Wimbledonu. Doufejme, že Markéta zabojuje, a že se uvidíme v druhém týdnu,“ řekla Strýcová, která týmovou soutěž ještě pod názvem Fed Cup pětkrát vyhrála, přičemž třikrát přispěla vítěznými zápasy ve finále.

S čím vstupujete do nového angažmá?

„Jsem za to moc ráda. Je to pro mě velká výzva, mám vůči tomu velký respekt, ale myslím si, že se do toho dostanu a bude to skvělé. Jsem a vždycky jsem byla týmový hráč. Fed Cup byl pro mě důležitou součástí mé kariéry a vždycky jsem se na něj hrozně těšila. Tým je skvělý, těším se na výzvy, které to přinese.“

Jak se dohoda rodila?

„Já jsem nejdřív chtěla být nějakou dobu bez tenisu, a taky jsem byla. Po narození Josefíny jsem si říkala, že by mě bavilo ve Fed Cupu nějakou roli dělat. Bavila jsem se o tom už minulý rok s Petrem. Nabídka přišla, dala jsem si pár dní na to si to rozmyslet. Přece jenom mám doma dvě malé děti. Řekla jsem si, že do toho půjdu, že bych to chtěla dělat.“

Nejste nervozní, že začínáte hned jako kapitánka?

„Myslím, že zkušenosti, které mám, které jsem prožila nejenom v mé kariéře ale i ve Fed Cupu, mám celkem velké. Nemyslím si, že to bude něco, co se budu muset učit. Ale budou tam momenty, kdy mi Petr bude radit.“

Zatím jste roli kapitána znala z druhé strany, jak je pro tmelení vítězného kolektivu důležitá?

„Velmi. Myslím si, že nejdůležitější je při stmelování kolektivu. Kapitán je tam svým způsobem hromosvod. Petr v tomhle odváděl neuvěřitelnou práci, se všemi jednal správně. I když někdy musel říct holce blbé zprávy: Nebudeš hrát. Vždycky to uměl, proto byl ve funkci tak dlouho a byl tak úspěšný.“

Sama jste párkrát špatné zprávy slyšela, jak je to pro hráčku těžké?

(úsměv) „Jak je to těžké, by mohl říct Péťa, vyslechl si ode mě spoustu. Hráčka cítí, že v týmu má být, je dotčená: Proč to nejsem já? My jsme se praly, abychom Fed Cup hrály. Dělat nominaci asi nebude nic příjemného. Vždycky ji budu dělat, jak si budu myslet, že to bude nejlepší. Kapitán to může vzít na sebe. Budu se snažit holkám vysvětlit, jak to budu vidět já.“

Hraje se v hrozně blbých časech

Vidíte jako výhodu, že jste s většinou hráček hrávala?

(smích) „Těch už tam moc není. Je tam Maki (Vondroušová), Kája (Muchová), Katka (Siniaková) a Bára (Krejčíková). Zažila jsem s nimi spoustu chvil ve Fed Cupu i mimo něj. S Maki jsme spolu hrály i debly. Myslím si, že to je dobré, že je takhle znám. Nastupují mladé hráčky, ale je to pro mě výhoda.“

S novou generací počítáte?

„Určitě. A ty mladší hlavně hrají výborně. Tereza Valentová předvedla skvělou formu na French Open, Tereza Krejčová taky. Budu je zapojovat hodně.“

Jako hráčka jste byla hodně emotivní, budete jako kapitánka jiná?

„Já se nebudu měnit. Já jsem prostě já. Budu dělat věci, jak je cítím. Nechci být přehnaně emotivní. Asi se budu učit za pochodu. Zkušenosti z tenisu nějaké mám, budu se je snažit holkám předat. Laťka je vysoko, ale pro mě je laťka baráž.“

Budete brát ohledy na program jednotlivých hráček?

„Jde o plán. Fed Cup je v hrozně blbých časech. Baráž hrajeme v listopadu na konci sezony, kdy jsou hráčky hrozně unavené. Já naprosto chápu, že když je hráčka unavená, zraněná, tak se jí do toho úplně nechce. Já se budu snažit je přesvědčovat, ale myslím, že to ani nebude o přesvědčování. Ony budou chtít samy.“

Jak jste na tom s formou před návratem do Wimbledonu na turnaji legend?

„Prosím vás, já jsem nedržela raketu asi rok a půl, možná i víc. Příští týden bych ji chtěla chytnout a jít si zahrát. Ještě musím sehnat někoho, s kým bych si šla zahrát.“