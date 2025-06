Monfils trolil sázkaře: Stojím za ho**o a vy na mě stejně sázíte. Kdo je tady hlupák?

Vstoupit do diskuse (

„Vy na mě fakt pořád sázíte? Na mě?! První turnaj na trávě, hraju s dvacetiletým Alexem Michelsenem, který je pětatřicátý na světě. A vy se rozhodnete vsadit na mě?“ předvedl Monfils povedené herecké představení. Na trávě, svém jasně nejslabším povrchu, dotáhl zápas s o osmnáct let mladším Američanem do třetí sady. Nakonec prohrál 4:6, 6:4, 3:6. „Píšete mi, že stojím za ho**o. Já vím, že stojím za ho**o. Všichni to víme. A stejně na mě sázíte? Tak kdo je tady větší hlupák, já, nebo vy?“ vysmíval se Francouz sázkařům.

Ti mu, jak je už dnes běžné, přáli zranění, rasisticky ho uráželi. „Je rok 2025 a vy na mě jdete s barvou mé kůže. Co ta má dělat s mým tenisem? Možná vám se zdám šeredný, ale vím, že jsem fešák, protože moje máma a manželka mi to říkají,“ vzkazoval Monfils, manžel ukrajinské tenistky Eliny Svitolinové, jehož rodiče pocházejí z Karibiku.

Francouz oslaví 1. září devětatřicáté narozeniny. Přes pokročilý věk se drží na 42. příčce žebříčku a ještě neplánuje končit kariéru, byť už zůstal ze slavné generace svých krajanů (Jo Wilfried Tsonga, Richard Gasquet, Gilles Simon) posledním aktivním. Až se rozhodne odložit raketu, má překvapivý plán – rád by pracoval jako privátní bankéř.

Ještě nějaký čas však hodlá šampion třinácti turnajů na kurtech předvádět svou extrémní atletičnost a na sociálních sítích smysl pro humor.