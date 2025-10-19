Lehečka další titul ATP nezískal. V Bruselu podlehl Augeru-Aliassimeovi ve třech setech
Tenista Jiří Lehečka na halovém turnaji v Bruselu třetí titul na ATP Tour nezískal. Český daviscupový reprezentant podlehl v dnešnímu finále 6:7, 7:6 a 2:6 skvěle podávajícímu Félixi Augeru-Aliassimeovi z Kanady, jemuž nedokázal sebrat servis.
Třiadvacetiletý Lehečka hrál šesté finále v kariéře a třetí letos. Marně usiloval o rozšíření své sbírky, v níž má tituly z loňského Adelaide a lednového Brisbane. Na European Open byl ve finále podruhé za sebou, před rokem tehdy ještě před přestěhováním turnaje do Bruselu podlehl v Antverpách Španělovi Robertu Bautistovi. „Nikdy není lehké prohrát ve finále. Tak snad se mi to tady jednoho dne podaří,“ řekl zklamaný svěřenec trenéra Michala Navrátila v proslovu na kurtu.
Duel třetího nasazeného Lehečky s turnajovou dvojkou Augerem-Aliassimem byl dva sety přehlídkou výborně podávajících hráčů, kteří téměř soupeře nepouštěli k brejkbolům. V první sadě Lehečka nečelil ani jednou hrozbě ztráty servisu, ale nevydařený tie-break prohrál 2:7.
Zatímco v úvodním setu se český tenista dostal ke třem brejkovým příležitostem, ve zbytku zápasu už mu to Auger-Aliassime nedovolil. Pětadvacetiletý Kanaďan byl blízko dvousetové výhře, když vedl v druhé zkrácené hře 6:4, ale Lehečka oba mečboly odvrátil a tie-break vyhrál 8:6.
Po vyrovnaném úvodu třetí sady ovládl koncovku zápasu Auger-Aliassime: ve čtvrtém gamu vzal poprvé v zápase českému tenistovi podání a podruhé pak za stavu 5:2, kdy díky tvrdému returnu proměnil celkově třetí mečbol. Získal tak osmý titul v kariéře a druhý na European Open po vítězství v roce 2022 v Antverpách.