Zverevovi nevydržel další trenér, Ferrer skončil. Převezme Němce znovu otec?

Světová tenisová jednička Novak Djokovič ze Srbska zdolal na Turnaji mistrů Němce Alexandera Zvereva 6:3, 7:6 a postoupil do semifinále • Reuters

Sedmý tenista světa Alexander Zverev po šesti měsících ukončil spolupráci s trenérem Davidem Ferrerem. O rozchodu nejprve ve španělských médiích informoval osmatřicetiletý Ferrer a německý hráč to poté potvrdil v prohlášení.

„Chtěl bych Davidovi poděkovat za měsíce, které jsme spolu strávili na kurtu i mimo něj. Chtěl bych také poděkovat jeho rodině, že mi umožnila i během probíhající pandemie spolupracovat,“ uvedl třiadvacetiletý Zverev, který bývalou světovou trojku Ferrera angažoval loni v červenci.

Zverev poté postoupil na US Open poprvé do grandslamového finále, získal dva tituly v Kolíně nad Rýnem a zahrál si finále Masters v Paříži. „Řekl jsem Sašovi, že nechci pokračovat. Nemá to žádný konkrétní důvod, nic se mezi námi nestalo, všechno je v pohodě, jen jsem došel k závěru, že nastal ten správný čas,“ řekl Ferrer.

Zvereva nyní bude velmi pravděpodobně jako ve většině dosavadní kariéry trénovat jeho otec. Německého tenistu v minulosti vedl také Španěl Juan Carlos Ferrero nebo další bývalá světová jednička Ivan Lendl. V obou případech však spolupráce trvala velmi krátce.