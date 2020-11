Idol a taky násilník? Bývalá přítelkyně Zvereva se kvůli němu chtěla zabít

V Paříži o víkendu skolil Rafaela Nadala. Probil se až do finále. Třiadvacetiletý Alexander Zverev, korunní princ tenisu, hraje poslední měsíce výborně a může ztropit hodně povyku i na Turnaji mistrů, kam se kvalifikoval. Do Londýna se podívá také proto, že ATP přistupuje benevolentně k mladému Němci, jehož bývalá přítelkyně popsala jako násilníka. A kvůli němu se pokusila o sebevraždu.

V Paříži přijal cenu pro poraženého finalistu. Pak Alexander Zverev prohlásil: „Vím, že se mi hodně lidí pokouší sebrat úsměv, ale pod rouškou se zeširoka směji. Na kurtu se cítím skvěle, můj život je nádherný. Ať si to ti lidé zkouší dál,“ pravil třiadvacetiletý Němec. Jen tenisem si vydělal 23 milionů dolarů.

Úspěšný i pohledný dlouhán Saša s moderně rozcuchaným účesem, vyrýsovaným tělem a tenisovým talentem od boha, tak vystupuje na kurtech. Tuhle ideální masku ovšem dost razantně strhává výpověď Olgy Šarypovové, pro niž se stalo 13 měsíců v roli Zverevovy přítelkyně peklem. Tenistu označila za násilníka, který ji týral fyzicky i psychicky.

Nutno podotknout, že zde stojí tvrzení proti tvrzení. Zverev její výroky označuje za lživé, třiadvacetiletá Šarypovová nepředala případ policii, pouze promluvila do médií. „Nechci od něj vůbec nic,“ vylíčila na webu The Racquet Magazine svůj příběh. Prý proto, aby dodala kuráž ostatním ženám, které procházejí něčím podobným.

Z tenisových kruhů se znali se Zverevem dlouho, jako teenageři spolu už jednou chodili. Na sklonku léta roku 2018 se přes sociální sítě dali dohromady znovu. Vztah to byl podle výpovědi někdejší tenistky turbulentní a plný hádek.

Poprvé prý Zverev napadl Šarypovovou ve svém apartmánu v Monaku. „Po další velké hádce jsem z něj chtěla odejít, stojím v chodbě a on mi uhodil hlavou o zeď, až jsem se sesunula na podlahu,“ líčí Šarypovová, kterou údajně tenista týral i duševně. „Říkal mi strašné věci. Že jsem nic nedokázala, nevydělala jsem ani vindru. Já jsem úspěšný a bohatý, ty jsi nula, křičel na mě,“ přiblížila hádky.

Poprvé se skutečně bála o život v New Yorku, kde se Zverev připravoval na US Open 2019. „Znovu jsme se hádali, křičela jsem. Povalil mě na postel a začal dusit polštářem. Utekla jsem z hotelového pokoje bez svých věcí a bosá,“ líčila, jak se skrývala na recepci. A následně zavolala o pomoc kamarádovi, aby ji odvezl. Ten i jeho matka ji však přiměli, aby si se Zverevem vše vyříkala a vrátila se k němu.

Tak se i stalo. Brzy se však jejich vztah vrátil do stejných kolejí. Ba ještě horších. Koncem loňského září v Ženevě během Laver Cupu dosáhlo vše vrcholu. Další hádka, kroucení rukou, tentokrát i první rána do obličeje. Šarypovová objevila ve Zverevových věcech inzulín. Slyšela, že lék na cukrovku může zdravého člověka zabít, zavřela se v koupelně a píchla si ho. „Chtěla jsem pryč z tohohle světa, protože jsem to už nemohla vydržet.“

Zverev s jedním z turnajových zaměstnanců ji nakonec přesvědčili, aby dveře koupelny otevřela. Následně i uložili do postele. O pár dní později německý tenista vyhrál rozhodující zápas a týmu Evropy dal výhru 13:11. Jejich vztah pak rychle skončil, Zverev začal obratem chodit s modelkou Brendou Pateovou. Ta nedávno uvedla, že s ním čeká dítě, o které se po rozchodu hodlá starat sama. I ona naznačila, že s tenistou nechce mít nic společného.

Před následky bývalých vztahů Zvereva dodnes chrání agent i speciální manažer pro krizovou komunikaci Béla Anda. K výrokům Šarypovové na sociálních sítích sdělil německý tenista toto: „Je mi moc líto, že se dopouští takových výroků. Protože tato obvinění prostě nejsou pravdivá. Měli jsme vztah, ten ale už před dlouhou dobou skončil. Nevím, proč nyní Olga něco takového tvrdí. Doufám, že se nám podaří zase se k sobě chovat rozumným a zdvořilým způsobem.“

Kauza staví do složité pozice ATP, jejíž je Zverev jednou z hlavních tváří. Sice nemá jasné pravidlo pro domácí násilí, disciplinární akci by však mohla zahájit proti hráči „poškozujícímu reputaci tenisu“.

Zatím se tak nestalo. Velký rozdíl oproti velkým severoamerickým ligám. Novináři Jonu Wertheimovi ze Sports Illustrated sdělil jeden z funkcionářů basketbalové NBA, že podobný případ by soutěž velmi pravděpodobně řešila provizorní suspendací. Až do vyšetření případu…