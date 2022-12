Velký comeback Razýmové na Tour de Ski: Neumannová mi dodala odvahu

Všechno je jinak, poněvadž svůj život žije s Peckou. Vtipná přezdívka se k dcerušce Kateřiny Razýmové Izabele přimkla ještě před jejím narozením. Teď jsou spolu ve Val Müstair a maminka se chystá na velký silvestrovský comeback. „Vzniklo to náhodou. Holky, co s námi trénujou, říkaly, že to bude pecka. Ve stylu, že je to skvělý, že je to bomba. Ještě jsme nevěděli, jak se bude jmenovat. Chytlo se to. Vytvořila jsem hashtag a ten si pořád držíme,“ usmívá se Razýmová.

Jak to bylo s těmi radami od Kateřiny Neumannové?

„Jenom jsem se jí ptala, kdy cca začala po porodu sportovat, protože jsem měla chuť sportovat. Obecně je doporučováno šest neděl po porodu nic nedělat, je těžké zjistit si informace. Sportujících matek, které by začaly takhle brzy, není úplně moc. Jsem ráda, že mi řekla, že začala poměrně brzy. Jako já se rozhodla to taky zkoušet. Trošku mi dodala odvahu.“

Co jste dělala v roce 2003, kdy se Neumannová po mateřství vrátila slavným vítězstvím v Ramsau?

„Já jsem v té době měla dvanáct let. Běžecké lyžování jsme sledovali, měli jsme na základní škole nadšenou učitelku, takže nám dost často pouštěla přenosy při vyučování. Vnímala jsem to jako fanoušek, divák.“

Kateřina Neumannová po mateřství zažila největší úspěchy kariéry, berete si z ní příklad?

„Ono je to strašně hezké se koukat na to, že jí to šlo. Ale je nutné brát v potaz, že ona byla dobrá už v době, kdy na mateřskou odcházela. Já bych byla ráda, kdybych se dokázala vrátit na podobnou úroveň, z které jsem na mateřskou odcházela. Je to motivace, vzdálená, ve vesmíru…“

Měla jste v sobě celou dobu těhotenství tenhle cíl?

„Já jsem to takhle do detailu neřešila. Spíš jsem řešila, jak proběhne těhotenství a porod. Snažila jsem se hýbat. Zjistila jsem, že bez sportu by mi to vadilo, chyběl by mi. Čekala jsem, co to se mnou udělá. Závody jsem sledovala v televizi, z povzdálí. Nebylo pro mě až tak mrzuté sledovat olympiádu, protože podmínky tam byly náročné, ne úplně krásné. Byly některé závody, kdy bych ráda stála na startu. Ale brala jsem situaci, tak jak je, nepřemýšlela jsem nad tím jinak.“

Jak rychle jste se po porodu nakonec vrátila k tréninku?

„Začala jsem se hýbat tři týdny po porodu, začala jsem znovu lehce sportovat. Díky tomu jsem se do posledního dne poměrně hodně hýbala. Sport mně chyběl, díky tomu jsem na to měla chuť. Tím, že jsem se zlepšovala plynule, měla jsem i motivaci.“

Jak jste na tom teď oproti formě před porodem?

„Ze začátku jsem řešila, aby mě to zdravotně neublížilo, abych návrat neuspěchala. Tělo bylo samozřejmě v jiném stavu než při běžném začátku přípravy. Je třeba si dávat pozor na všechny svaly, aby se všechno zahojilo, jak má. Zároveň bacha na to, abych měla možnost malou pořád kojit. I s ohledem na kojení jsem chtěla ke sportu přistupovat opatrně. Nejtěžší bylo nafázovat tréninky do doby, kdy malá spala, aby byla najezená, aby co nejméně strádala mojí nepřítomností. Řekla bych, že v kondici jsem byla rychle zpátky. Tělo zareagovalo rychle.“

Před Vánoci jste si zkusila první závody Kontinentálního poháru v St. Ulrichu a přiznávala nervozitu, už je pryč?

„Nějaká nervozita asi přetrvala. Předtím to byl závod Kontinentálního poháru, teď to bude svěťák. Je to jeden z mých cílů v sezoně. Všechny svěťáky jsou důležité, ale tenhle bude první, bude to z mé strany trošku vyhrocenější. Těším se, až to začne, až zjistím, jak to všechno je. Je dobré, že už jsem odstartovala, vyzkoušela si věci, co má mít člověk zažité před startem. Bylo třeba si to připomenout, ať vyjíždění ze závodní brány, rozcvičování před závodem, i jak to může fungovat s malou, co zařídit, jak to načasovat, aby to pro ni bylo ideální.“

Co od sebe na Tour čekáte?

„Já si sama na sebe možná kladu zbytečně vysoké cíle, z toho pak plyne nervozita. Ráda bych závodila na podobné úrovni, jako to bylo před těhotenstvím. Do dvacátého místa, měla bych být spokojená.“

Tour je v osmi dnech nabitá pěti distančními závody a končí náročným výběhem na Alpe Cermis, bude na to mít dost sil?

„Obvykle nepřekypuju super závodním sebevědomím, ale doufám, že to zvládnu. Věřím tomu, že to všechno proběhne, jak má. Kdybych nevěřila, bylo by zbytečné být na startu.“

NÁVRATY HVĚZD BÍLÉ STOPY

KATEŘINA NEUMANNOVÁ

Rok: 2003

Věk: 29 let

Dny po porodu: 171

První závod: 10 km bruslením (1. místo)

KATEŘINA RAZÝMOVÁ

Rok: 2022

Věk: 31 let

Dny po porodu: 211

První závod: Tour de Ski