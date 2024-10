Zlatá přilba 2024: program, vstupenky, startovní listina

Vše o Zlaté přilbě 2024 Datum: neděle 6. října od 12 hodin

Místo: Plochodrážní stadion, Pardubice

Délka:391,5 m metrů

TV přenos: ČT sport a ČT Sport Plus

Obhájce vítězství: Timo Lahti (Švéd.)

Program Zlaté přilby 2024

Datum a čas Závod Vítěz pátek 4. října, 18:00 ME jednotlivců sobota 5. října, 13:00 MS flat track

48. Zlatá stuha juniorů neděle 6. října, 12:00 76. Zlatá přilba města Pardubic

Kde sledovat Zlatou přilbu 2024?

Zlatou přilbu pravidelně vysílá veřejnoprávní stanice ČT sport. Případně jí můžete sledovat online na ČT Sport Plus. Zlatá přilba města Pardubic začíná 6. října ve 12:00.

Vstupenky na Zlatou přilbu 2024

Vstupenky lze pořídit i na ostatní víkendové dny tohoto výjimečného plochodrážního zážitku. Možností zakoupení jsou dvě: buď ONLINE, nebo přímo na stadionu ve Svítkově.

Datum a čas Závod Cena vstupenek 04. 10. 2024, 18:00 FIM Speedway Grand Prix - Challenge 300 - 850 Kč 05. 10. 2024, 13:00 Mistrovství světa ve Flat tracku 50. Zlatá stuha juniorů 200 - 450 Kč 06. 10. 2024, 12:00 76. Zlatá Přilba města Pardubic 350 - 1300 Kč

Startovní listina Zlaté přilby 2024

Startovní listina ještě není kompletní. Čeká se na podepsání smluv všech závodníků.

St. č. Jezdec Země 1 DOUGLAS Ryan Austrálie 3 LIDSEY Jaimon Austrálie 4 KÖSSLER Sebastian Rakousko 5 HANSEN Mads Dánsko 6 IVERSEN Niels Kristian Dánsko 9 BERGE Dimitri Francie 11 BRENNAN Tom Velká Británie 12 BLÖDORN Norick Německo 13 HUCKENBECK Kai Německo 14 LIEBMANN Celina Německo 15 RISS Erik Německo 16 ELISS Adam Velká Británie 17 MAGOSI Norbert Maďarsko 18 CASTAGNA Michele Paco Itálie 19 COVATTI Felipe Nicolas Itálie 20 LEBEDEVS Andžejs Lotyšsko 21 POLLESTAD Mathias Norsko 22 DUDEK Patryk Polsko 23 JAMRÓG Jakub Polsko 25 GRMEK Anže Slovinsko 26 IVAČIČ Matic Slovinsko 29 LAHTI Timo Švédsko 31 BECKER Luke USA 32 BEDNÁŘ Adam Bubba Česká republika 33 KLÍMA Daniel Česká republika 34 KVĚCH Jan Česká republika 35 MACEK Jan Česká republika 36 ŠTICHAUER Hynek Česká republika R1 PETRÁK Jaroslav Česká republika

Parametry dráhy:

Typ dráhy: Hlinitopísčitý povrch

Délka: 391,5 m

Rekord dráhy: 64,09 s – Artem Laguta (Rusko)

Kapacita: 20 tisíc diváků

Formát závodu Zlatá přilba

V první kole je čtyřiadvacet jezdců rozděleno do čtyř skupin po šesti. Z každé skupiny postoupí tři jezdci do čtvrtfinále, ve kterém se připojí k dvanácti nasazeným jezdcům. Jezdci se opět rozdělí do skupin a postupují první tři jezdci. Stejný formát postupu platí i pro semifinále.

Historie závodu Zlatá přilba

Slavný český závod založili František Hladěna, Adolf Trnka a Ladislav Polák v roce 1929. První závody se odehrály na dostihovém závodišti v Pardubicích, které je domovem Velké pardubické steeplechase. Z této doby pocházejí i rekordní návštěvy, kdy závody navštívilo přes sto tisíc diváků.

Od roku 1964 se Zlatá přilba koná na dráze ve Svítkově.