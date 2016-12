Slavia se chce prát o titul. Hráče už na to máme, vyhlásil šéf Tvrdík

Vzestup nekončí! Tedy, podle plánu by neměl. Šéf Slavie Jaroslav Tvrdík pochválil na velké tiskové konferenci mužstvo i trenéra Jaroslava Šilhavého za podzimní sezonu, ale zároveň vyhlásil další velké cíle. Tím největším je získat mistrovský titul. „Jakkoliv to nebyl cíl pro letošní sezonu, chceme se o něj pokusit,“ přiznal vůbec poprvé přímo předseda představenstva klubu.

Posílená Slavia si určila před sezonou tři základní cíle. V lize skončit do třetího místa, postoupit do finále domácího poháru a zahrát si o Evropskou ligu. „Zatím se nám je daří naplňovat,“ pochvaloval si Tvrdík.

„Do jarní části vstupujeme s vědomím toho, že jsme si představili naše cíle a na nich nechceme nic měnit. Na druhou stranu nechceme být alibisté a je zcela jednoznačné, že naše současná pozice nás legitimně vede k úvaze bojovat o mistrovský titul,“ dodal.

„Nebojím se říci, že i kdybychom kádr už nedoplňovali, má reálnou možnost prát se o mistrovský titul,“ řekl také šéf Slavie. Potvrdil tak, že s jídlem roste chuť a Pražané mají v ePjisteni.cz lize nejvyšší cíle.

To se ale týká také domácího poháru. „Chceme být ve finále. Myslíme si, že je zde český pohár neprávem podceňován, považujeme ho za atraktivní soutěž a chceme se zasadit o to, aby ta soutěž získala prestiž. Považujeme ji pro nás za velmi důležitou,“ vyhlásil.

Jinak rozdával spokojený Tvrdík slova chvály na všechny strany. „Je to rok, který považujeme za velmi úspěšný. Jsme spokojeni s cíli, které jsme si vytyčili na letošní sezonu. Myslím si, že máme dobře rozehraný první poločas,“ tvrdil.

„Mužstvo odvedlo pod vedením Jaroslava Šilhavého vynikající práci, ale současně musím také poděkovat trenérovi Dušanu Uhrinovi. Spokojenost na naší straně určitě panuje, máme velkou radost,“ dodal předseda představenstva klubu.

„Všechny tři cíle, tj. Evropská ligy, Mol Cup a česká liga, se nám podařilo naplnit, ale ta cesta bude ještě dlouhá a nebude to jednoduché. Nicméně posilujeme a věříme, že díky posilám půjdeme nahoru,“ vyhlásil na závěr ambiciózní Tvrdík.

