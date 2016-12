ANKETA: Trenéři volili NEJ ligového špílmachra. Vládne sparťan Dočkal

Jaroslav Šilhavý (Slavia)

Trenér Slavie Jaroslav Šilhavý • Foto Pavel Mazáč (Sport)

Špílmachr

1. Bořek Dočkal (Sparta)

2. Josef Hušbauer (Slavia)

3. Tomáš Hořava (Plzeň)

„Jde o to, co se přesně myslí a na co klást důraz. Jestli myšlení a přihrávka, nebo umění obejít protihráče. Bořek Dočkal, který vyrůstal ve Slavii, tyhle činnosti zvládá.“