Slavii posílí Flo! Klub z Edenu má další posilu, tentokrát z Norska

„Těší nás, že můžeme Per-Egila přivítat v našem týmu. Během podzimní části jsme systematicky levé obránce skautovali, procházeli jsme jak naší ligu, tak zahraničí. Sledovali jsme i hráče, kteří už do české ligy zamířili. Rozhodli jsme se pro Floa a věříme, že jsme vybrali tu nejvyšší kvalitu,“ popsal na oficiálních stránkách klubu generální ředitel Slavie Martin Krob příchod norského zadáka.

Rodina Floových je mimořádně fotbalová. Hned sedm jejích členů nastoupilo v norské nejvyšší soutěži, nejslavnější z nich Tore André Flo to dotáhl až do Chelsea. Jeho vzdálený synovec Per-Egil Flo by se měl dnes upsat Slavii a pomoci jí v honbě za titulem, na kterou se na jaře chystá.

„O hráče měla zájem řada klubů z celé Evropy, takže jsme rádi, že bude nakonec působit v Edenu. Rádi bychom poděkovali jako norskému klubu, tak agentovi Pavlu Zíkovi, který nám s příchodem hráče pomohl,“ doplnil Krob.

„Jsem nesmírně rád, že jsem se Slavií podepsal smlouvu. Věřím, že budeme úspěšní jako tým. Slavia je velký klub s velkou historií a i když jsem měl jiné nabídky, vybral jsem si Slavii. Věřím, že to bude dobré spojení," uvedl po podpisu smlouvy Per-Egil Flo.

Flo začínal s fotbalem ve Strynu, kde se narodil, z něj přešel v roce 2006 do Sogndalu a v roce 2013 zamířil do Molde. V roce 2014 slavil s tímto klubem norský titul (v Norsku se hraje sezona od března do listopadu), jeho příspěvek nebyl zanedbatelný, vždyť se sedmi asistencemi patřil do elitní desítky nahrávačů soutěže. Na podzim téhož roku nakoukl i do norské reprezentace, naposledy za ni nastoupil v listopadu 2014. V nedávno skončeném ročníku norské ligy odehrál 21 zápasů, vstřelil dvě branky a na čtyři nahrál.

První zimní posilou fotbalistů pražské Slavie se stal dvaadvacetiletý střední obránce Michael Lüftner, který do Edenu zamířil z Teplic. Reprezentant do 21 let podepsal s druhým týmem prvoligové tabulky smlouvu do června 2020.

Nastupuje jako levý obránce, a ve Slavii tak vytvoří konkurenci především pro Jana Bořila, jenž drtivou část podzimní části na této pozici odehrál, a také pro Dušana Šventa. Bořil však může hrát i napravo a Švento v záloze.

Flo je třetím nováčkem, kterého sešívaní v zimě přilákali. Už dříve přišli talentovaný obránce Michael Lüftner z Teplic a zkušený brankář Přemysl Kovář z bulharského klubu Černo More Varna. Slavia dál hledá posily v cizině, podle informací Sportu cílí ještě na jednoho hráče na kraj zálohy.

Per-Egil Flo

Narozen: 18. ledna 1989 (27 let)

Pozice: obránce

Kariéra: Sogndal (2006-2013), Molde (2013-2016)

Bilance v norské reprezentaci: 4 zápasy/0 gólů

Změny v kádru Slavie

PŘÍCHODY

Michael Lüftner (22) - obránce, Teplice

Přemysl Kovář (31) - brankář Černo More Varna

ODCHODY

Martin Berkovec (27) - brankář, Bohemians, na hostování

Robert Hrubý (22) - záložník Baník Ostrava

