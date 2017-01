Zlín si oddechl, Beauguel přijde. Zajímal se o lékaře i plat při zranění

Zkoušený dánský útočník Nicklas Marloth Jensen vstřelil ve dvou přípravných zápasech tři góly, ale v sobotu večer odletěl domů. Vrátí se? Možná ano, možná ne. Pokud bude k mání zdarma, klub se s ním zkusí domluvit na smlouvě. Už ho to ale tolik netlačí, neboť prioritou byl příchod Jeana-Davida Beauguela z Dukly. A s ním by to klapnout mělo. „Administrativně to ještě dotažené není, ale snad to vyjde,“ uvedl manažer Zdeněk Grygera.

Francouzský útočník se vyvázal z kontraktu na Julisce a je volný pro Zlín. Kouč Bohumil Páník s ním počítá v jarní sezoně na hrot vedle Dameho Diopa, který však stále doléčuje svalové zranění. „Teď nemáme ani jednoho útočníka,“ povzdechl si trenér po sobotní přípravě s Opavou (3:0). Dánský střelec Jensen se vrátil na sever Evropy pro potřebné dokumenty, Bosňan Haris Harba zmizel přes zimu do Jižní Koreje a chorvatský rychlík Marko Jordan je na marodce s otřesem mozku. Ze zdravotních důvodů chybí také ofenzivní záložníci Antonín Fantiš a Vukadin Vukadinovič. V zítřejším duelu se slovenskou Trnavou tak bude Páník tvrdě improvizovat.

Beauguelovo angažmá, které už by nemělo nic zhatit, vyřeší Zlínu zásadní problém v sestavě. Zároveň si nechává otevřená vrátka pro comeback odchovance Lukáše Železníka ze Slavie. „Pořád si s tím pohráváme. Uvidíme, jak to poskládáme,“ prohodil Grygera. Železníkovo hostování je reálné v případě, že klub prodá do Edenu hvězdného Vukadinoviče. „Je to teď spíš na nich,“ prohlásil manažer. Slavia sice před pár dny navýšila nabídku, ale pořád je pro Zlín nedostatečná. „Mají co dohánět,“ reagoval s úsměvem Páník. V případě odchodu srbského záložníka bude kouč požadovat kvalitní náhradu. Jasno bude po návratu „sešívaných“ z Číny.

Proti Opavě prošel testem zkušený brankář Milan Švenger, na podzim náhradník v Příbrami. Nedostal gól a pak odjel. Dnes by se mohl vrátit a pokračovat ve zkoušce. „Vyřešil dvě až tři těžké situace. V určitých momentech uspěl, ta nula tam je. Musí se do toho dostat zpátky, dlouho nebyl v bráně,“ shrnul jeho výkon trenér čtvrtého celku ePojisteni.cz ligy. „Potřebovali bychom ho vidět aspoň týden v tréninku,“ připojil Grygera.

Nejistý je další osud dánského sprintera Jensena. „Šikovný kluk, s rychlými náběhy za obranu. Tři góly ve dvou utkáních něco znamenají,“ předvedl se Páníkovi. Potíž je s tím, že se Zlín dosud nedozvěděl, jestli je k mání zdarma, nebo ne. Pokud by musel za transfer platit, nejspíš z toho vycouvá. „Několik dní čekáme, jak se jeho manažer vyjádří. Kdyby tam byly nějaké finanční nároky, asi by to nedopadlo. Kdyby byl volný, tak o tom budeme uvažovat,“ poznamenal Grygera.

Prostředníkem v jednáních je bývalý československý reprezentant Anton Ondruš, žijící ve Švýcarsku. Čtyřiadvacetiletý Dán, jenž naposledy působil ve třetiligovém Fredensborgu, po zápase s Opavou odletěl domů. Vrátí se? „Pokud ne, nic s tím neuděláme,“ pokrčil rameny manažer Fastavu. Pro klub je podstatné dotažení Beauguelova přestupu.