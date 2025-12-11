Předplatné

Sparta si výhru zasloužila, ale… Rynešův NEJ zápas, co chybělo Rrahmanimu?

Sparta si výhru zasloužila, ale… Rynešův NEJ zápas, co chybělo Rrahmanimu? • Zdroj: iSport.tv
Sparťanský kouč Brian Priske poslal na závěrečné minuty do hry Veljka Birmančeviče místo Lukáše Haraslína
Albion Rrahmani poslal Spartu v Rumunsku do vedení
Matěj Ryneš se raduje z gólu
Základní sestava Sparty pro duel v Rumunsku
Sparťané v utkání Konferenční ligy v Rumunsku
John Mercado stíhá soupeře
Fanoušci rumunského celku Universitatea Craiova
18
TV iSport
Konferenční liga
Nakonec zasloužená euforie. Sparta má po výhře 2:1 nad Universitateou Craiova nakročeno mezi nejlepší osmičku ligové fáze Konferenční ligy, což by jí zajistilo účast v osmifinále evropské soutěže. „Sparta si výhru zasloužila, ale v zápase se objevilo několik zádrhelů,“ komentoval výkon letenského týmu redaktor Jiří Fejgl v Prvním dojmu Ligy naruby. Darujte roční iSport Premium za zvýhodněnou vánoční cenu>>>

  • Kdo podal nejlepší výkon týmu?
  • Kdo udělal hrubé chyby?
  • A proč má brankář Peter Vindahl za sebou další rozpačitý moment?

Celé video sledujte na iSport Premium a webu liganaruby.cz.

#TýmZVRPSkóreB
1Štrasburk54108:413
2Šachtar540110:512
3Raków53208:211
4AEK Atény531111:510
5Samsunspor531110:410
6Sparta53117:310
7Vallecano531110:710
8Mainz53115:310
9Crystal Palace53029:49
10AEK Larnaka52306:19
11Fiorentina53028:49
12Celje53028:79
13AZ Alkmaar53027:79
14Rijeka52215:28
15Omonia Nikósie52215:38
16FC Lausanne52215:38
17Noah52216:58
18Jagiellonia52215:48
19KF Drita52214:58
20Lech Poznań521210:77
21Škendija52124:47
22Olomouc52126:77
23Universitatea Craiova52124:57
24Lincoln52126:117
25KuPS51314:36
26Zrinjski52037:96
27Breidablik51225:85
28Kyjev51047:93
29Häcken50325:73
30Varšava51044:73
31Slovan Bratislava51044:93
32Hamrun51043:83
33Aberdeen50233:112
34Shelbourne50140:71
35Shamrock50144:121
36Rapid Vídeň50052:130
  • Osmifinále
  • Play-off

