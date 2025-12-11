Předplatné

Šín střídal při výhře Alkmaaru, pískal český sudí. Slovan Bratislava padl v Makedonii

Matěj Šín střídal při výhře Alkmaaru nad Dritou
Matěj Šín střídal při výhře Alkmaaru nad DritouZdroj: Profimedia
iSport.cz, ČTK
Konferenční liga
Začít diskusi (0)

Střídající český záložník Matěj Šín pomohl fotbalistům Alkmaaru k venkovní výhře 3:0 nad kosovskou Dritou v 5. kole Konferenční ligy. Zápas řídili čeští rozhodčí pod vedením hlavního Dalibora Černého. 

Jistý postup do vyřazovací fáze už měly Samsunspor a Štrasburk, dnes se k nim kromě Letenských přidaly také Šachtar Doněck, Čenstochová, AEK Atény, Vallecano a Mohuč.

Šín nastoupil v 75. minutě za stavu 2:0 a připsal si čtvrtý start v ligové fázi Konferenční ligy, opět z lavičky. Alkmaar měl celý zápas pod kontrolou, postupně skórovali Mijnans, Jensen a v závěru Sadiq. Nizozemský tým má po třetí výhře v neúplné tabulce ligové fáze devět bodů.

Český stoper Stefan Simič tentokrát zůstal po celý zápas jen na lavičce při vítězství Omonie Nikósie 1:0 ve Vídni nad Rapidem.

Pražané za týden v závěrečném kole přivítají Aberdeen, který prohrál 0:1 se Štrasburkem. Olomouc bude hostit Lech Poznaň, jenž remizoval s Mohučí 1:1.

Bez šancí na postup už je bratislavský Slovan, který v Severní Makedonii podlehl Škendiji Tetovo 0:2. Slovenský mistr tak zůstal na zisku tří bodů. Po lehké teči dostal domácí do vedení vlastním gólem Bajrič, na konci prvního poločasu po chybě a rychlém protiútoku navýšil skóre Spahiu.

Samsunspor v duelu týmů z popředí tabulky doma podlehl AEK Atény 1:2. Oba týmy teď mají 10 bodů stejně jako Sparta.

Konferenční liga 2025/2026

LIVE
31Detail
LIVE
03Detail
LIVE
21Detail
LIVE
11Detail
LIVE
12Detail
LIVE
21Detail
LIVE
12Detail
LIVE
20Detail
LIVE
12Detail
LIVE
01Detail
LIVE
02Detail
LIVE
00Detail
LIVE
11Detail
LIVE
21Detail
LIVE
10Detail
LIVE
30Detail
LIVE
03Detail
LIVE
01Detail

 

#TýmZVRPSkóreB
1Štrasburk54108:413
2Šachtar540110:512
3Raków53208:211
4AEK Atény531111:510
5Samsunspor531110:410
6Sparta53117:310
7Vallecano531110:710
8Mainz53115:310
9Crystal Palace53029:49
10AEK Larnaka52306:19
11Fiorentina53028:49
12Celje53028:79
13AZ Alkmaar53027:79
14Rijeka52215:28
15Omonia Nikósie52215:38
16FC Lausanne52215:38
17Noah52216:58
18Jagiellonia52215:48
19KF Drita52214:58
20Lech Poznań521210:77
21Škendija52124:47
22Olomouc52126:77
23Universitatea Craiova52124:57
24Lincoln52126:117
25KuPS51314:36
26Zrinjski52037:96
27Breidablik51225:85
28Kyjev51047:93
29Häcken50325:73
30Varšava51044:73
31Slovan Bratislava51044:93
32Hamrun51043:83
33Aberdeen50233:112
34Shelbourne50140:71
35Shamrock50144:121
36Rapid Vídeň50052:130
  • Osmifinále
  • Play-off

Začít diskuzi

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů