Vašulín: Musíme se omluvit lidem. Místo postupového klidu jsme v takových sra*kách...
PŘÍMO Z GIBRALTARU | Zakulatil počet vstřelených gólů v olomouckém dresu na deset, ale náladu měl asi vůbec nejhorší za celý (jinak povedený) podzim. „Strašně se to ve mně vaří,“ neskrýval útočník Daniel Vašulín naštvání po porážce Sigmy 1:2 na půdě gibraltarského klubu Lincoln Red Imps v rámci 5. kola ligové fáze Konferenční ligy.
Co se stalo?
„Začali jsme dobře, povedlo se nám dát brzký gól. Ale pak nevím, co se nám stalo... Pustili jsme Lincoln na balon a dostali gól z autu. Ve druhém poločase jsme měli šance, ale ztroskotali jsme tady na tom, na čem tady ztroskotaly i jiné týmy. Neproměnili jsme šance. Na konci nám balon zůstane na čáře, i kdyby nám po průběhu stačila i remíza. Musíme si každý sáhnout do svědomí po tom, co jsme tady předvedli. Nezbývá nic jiného než teď zvládnout Zlín a příští týden se o postup poprat s Lechem.“
Chtělo to hned v úvodu přidat druhý gól, že?
„Jo, o něm to bylo. Měli jsme před sebou prázdnou bránu, dorážky, ale netrefili jsme to. Předtím jsme se štěstím zvládali zápasy na 1:0, teď se to celé otočilo. Ze dvou střel na bránu dostaneme dva góly, což je špatně. Musím za celou kabinu říct, že jsme tady předvedli málo.“
Nemohlo dojít po vstřelené brance k podcenění a ležérnosti?
„Měli jsme tam ztráty balonu, které... Sami jste viděli, že to nebyli žádní nazdárci. Je to Konferenční liga, potrestali nás. Ale samozřejmě jsme měli v patnácté minutě vést 2:0, pak by byl zápas úplně jinej. Ale takový fotbal je.“
Vy jste tam měl taky šance...
„Asi to už je pak opravdu o štěstí. Šel jsem tam skluzem na dlouhou nohu, ani nevím, jak daleko od brány to šlo. Pak jsem tam měl hlavičku, která skončila na tyči a balon skákal na brankové čáře. Neproměníte první velkou šanci a celé se to otočí. Nejvíc mrzí, že by i remíza stačila na postup do jarní fáze Konferenční ligy. Ale nepředvedli jsme tady dobrý výkon.“
Nezvládli jsme to stejně jako na Nových Sadech
Co váš souboj před prvním inkasovaným gólem? Lopes vás přehlavičkoval.
„Mám za to, že jsem dostal rukou do obličeje. Nejsem ten typ, který by se jen tak chytl za obličej a spadl. Neudělal jsem to a pak padne takový gól... Kolikrát v kariéře dostanete takový gól, který není ani střela? S Celje jsme měli štěstí, soupeř trefil dvě tyčky, ale vyhráli jsme. Teď se to otočilo, domů do Olomouce jedeme trošku s ostudou. Jediné, co nám zbývá, je omluvit se lidem, kteří sem za námi jeli. Cesta byla dlouhá, my jsme jim nedokázali doručit, co jsme chtěli. Musíme to hodit za hlavu, urvat ve Zlíně tři body a pak udělat vše pro postup.“
Už jste ho mohli mít jistý.
„Mě i všechny kluky to strašně štve. Kdybychom zápas zvládli, můžeme se maximálně soustředit na poslední ligové utkání a s Lechem jsme mohli hrát v klidu o osmičku. Nechci být sprostý, ale místo toho jsme v takových sračkách. Musíme sebrat co nejvíc sil a ještě víc si pro fanoušky hrábnout.“
Mohla na vás dolehnout blízkost postupu, tíha očekávání?
„Byli jsme velcí favoriti, ale nezvládli jsme to stejně jako na Nových Sadech. Sice se ten soupeř nedá absolutně srovnat, ale je to druhý zápas, který jsme měli zvládnout. A zase se to nepovedlo. Zase to bylo o neproměnění šancí.“
Zbytečně jste se dostali pod tlak...
„Vzhledem k ambicím, které momentálně Olomouc má, musíme být v každém zápase pod tlakem. Chceme vyhrávat, ale teď máme šňůru nezvládnutých zápasů.“
A domů, jak jste řekl, jedete s ostudou.
„Možná je to silné slovo. Jejich hráči mají stejně bodů v Konferenční lize jako my, musejí mít nějakou kvalitu. Ale minimálně bod jsme měli uhrát.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Štrasburk
|5
|4
|1
|0
|8:4
|13
|2
Šachtar
|5
|4
|0
|1
|10:5
|12
|3
Raków
|5
|3
|2
|0
|8:2
|11
|4
AEK Atény
|5
|3
|1
|1
|11:5
|10
|5
Samsunspor
|5
|3
|1
|1
|10:4
|10
|6
Sparta
|5
|3
|1
|1
|7:3
|10
|7
Vallecano
|5
|3
|1
|1
|10:7
|10
|8
Mainz
|5
|3
|1
|1
|5:3
|10
|9
Crystal Palace
|5
|3
|0
|2
|9:4
|9
|10
AEK Larnaka
|5
|2
|3
|0
|6:1
|9
|11
Fiorentina
|5
|3
|0
|2
|8:4
|9
|12
Celje
|5
|3
|0
|2
|8:7
|9
|13
AZ Alkmaar
|5
|3
|0
|2
|7:7
|9
|14
Rijeka
|5
|2
|2
|1
|5:2
|8
|15
Omonia Nikósie
|5
|2
|2
|1
|5:3
|8
|16
FC Lausanne
|5
|2
|2
|1
|5:3
|8
|17
Noah
|5
|2
|2
|1
|6:5
|8
|18
Jagiellonia
|5
|2
|2
|1
|5:4
|8
|19
KF Drita
|5
|2
|2
|1
|4:5
|8
|20
Lech Poznań
|5
|2
|1
|2
|10:7
|7
|21
Škendija
|5
|2
|1
|2
|4:4
|7
|22
Olomouc
|5
|2
|1
|2
|6:7
|7
|23
Universitatea Craiova
|5
|2
|1
|2
|4:5
|7
|24
Lincoln
|5
|2
|1
|2
|6:11
|7
|25
KuPS
|5
|1
|3
|1
|4:3
|6
|26
Zrinjski
|5
|2
|0
|3
|7:9
|6
|27
Breidablik
|5
|1
|2
|2
|5:8
|5
|28
Kyjev
|5
|1
|0
|4
|7:9
|3
|29
Häcken
|5
|0
|3
|2
|5:7
|3
|30
Varšava
|5
|1
|0
|4
|4:7
|3
|31
Slovan Bratislava
|5
|1
|0
|4
|4:9
|3
|32
Hamrun
|5
|1
|0
|4
|3:8
|3
|33
Aberdeen
|5
|0
|2
|3
|3:11
|2
|34
Shelbourne
|5
|0
|1
|4
|0:7
|1
|35
Shamrock
|5
|0
|1
|4
|4:12
|1
|36
Rapid Vídeň
|5
|0
|0
|5
|2:13
|0
- Osmifinále
- Play-off