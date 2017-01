Konaté se hlásí o místo! V přípravě boduje a ve Spartě se dere do sestavy

Pohyb mu stěžoval náročný terén, umělá a ještě zmrzlá plocha nebyla pro sprintery zrovna přívětivá. Přesto se Tiémoko Konaté dokázal prezentovat typickým způsobem. Rychlými náběhy za obranu, včasným návratem pod míč - až jeho snaha vyvrcholila brankou. Nadvakrát si poradil s přetaženým centrem a balon i s trochou štěstí dopravil do sítě.

Jako by tím řekl: „Chci zpět do základní sestavy!“

Sparta zatím čekala, jaká bude reakce publika. Ví, že někteří fanoušci na druhou šanci nevěří a Konatého stále považují za zrádce, který si chtěl vynutit přestup do Steauy Bukurešť.

Proto byl při sobotní přípravě zvýšený počet členů security, ovšem obavy se nenaplnily. V obci Rynholec, kde se duel s Teplicemi odehrál před zraky pár stovek příznivců, nebyl zaznamenán jediný negativní ohlas. Spíš naopak - rodákovi z Pobřeží slonoviny se po vstřeleném gólu intenzivně tleskalo.

„Přemýšleli jsme o tom (o případné nenávistné reakci), zajímá nás to. Ale když Timmy bude podávat kvalitní výkony, tak pomůže Spartě. A to fanoušci jistě ocení,“ domnívá se trenér David Holoubek. „Jde o to, jak bude hrát, pracovat, jak bude prospěšný pro tým. Musí stále pracovat v tomto režimu, střílet branky a ve finální fázi klukům připravovat šance.“

V kabině už je všechno srovnané. Ještě před zimní pauzou Konaté předstoupil před spoluhráče s omluvou, a ti mu odpustili. „Vzali jsme ho zpátky úplně v pohodě,“ nastínil zkušený stoper Michal Kadlec. „Každý z nás udělal nějakou chybu, ale neměla by se opakovat. My ho podporujeme. Normálně je členem týmu, bojujeme s ním. Teď je na něm, jak svou šanci využije,“ dodal.

Zatím ji Konaté využívá s poměrně slušnou parádou, nicméně boj o základní sestavu bude ve Spartě ještě pekelný pro všechny hráče. V dobrém světle se v sobotu mimo jiné předvedli Néstor Albiach, posila z Dukly zaznamenala premiérovou trefu proti Teplicím, ale i mladíci z juniorky či dorostu. Ti až překvapivě v odpoledním utkání přehráli (ve spolupráci s Davidem Lafatou či Mariem Holkem) druholigové Ústí nad Labem 5:1.

