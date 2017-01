Mahmutovič v Příbrami končí, poslední tým získal posilu z Plzně

Fotbalista Jan Suchan se vrací do Příbrami. Jednadvacetiletý záložník bude v posledním týmu ligové tabulky na jaře hostovat z mistrovské Plzně. Středočeský klub o tom dnes informoval na svých internetových stránkách. V týmu naopak končí Aidin Mahmutovič, který míří do Řecka.

"Jan Suchan přichází na hostování, ještě zítra ovšem budeme řešit poslední detaily. Je to pro něj takový restart kariéry a věřím, že nám pomůže. V létě je mistrovství Evropy jednadvacítek, kam se může probojovat," uvedl prezident příbramského klubu Jaroslav Starka.

Suchan je příbramským odchovancem. V létě 2015 jej získala Plzeň, ale talentovaný záložník se v nabitém kádru zatím neprosadil a v minulé sezoně se vrátil na hostování do Příbrami. Vloni v létě se opět přesunul do Plzně, na podzim ale za A-tým zasáhl jen do dvou zápasů domácího poháru.

V nynější zimní přestávce absolvoval s Viktorií první herní soustředění ve Španělsku, dokonce jednou skóroval, nakonec ale znovu míří zpět do Příbrami. Na svém kontě má 32 ligových startů a tři vstřelené branky.

V Příbrami naopak končí bosenský útočník Aidin Mahmutovič. "Dostal příležitost působit v Řecku, kde je kvalitní soutěž. Samozřejmě nás to mrzí, ale na jaře již u nás působit nebude," podotkl Starka.

Několik hráčů v posledním celku neuspělo na testech, naopak stále pokračuje zkouška útočníka Zdeňka Linharta ze Slavie a Lukáše Luptáka z Ostravy.

Příbramští se pokusili přemluvit k návratu někdejší oporu útočníka Romana Bednáře, ale neuspěli. "S Romanem jsem mluvil. Je rozhodnutý, že kariéru už uzavřel a chce se věnovat rodině. Našemu týmu by jednoznačně pomohl, jeho rozhodnutí ale plně respektujeme. Přemluvit se nenechá," podotkl nový trenér Příbrami Kamil Tobiáš.