Hůlka napálil břevno, Bohemians padli na penalty. Asi prokletí, kroutil hlavou Veselý
Ofenzivní hody se v Ďolíčku nekonaly. Souboj Bohemians s Mladou Boleslaví nepřinesl mnoho šancí, a když už se někdo dostal do slibné pozice, pálil nepřesně. Po 120 minutách hry branka nepadla a o vítězi rozhodly až penalty. V nich uspělo prvních devět střelců, až desátý kapitán „klokanů“ Lukáš Hůlka napálil břevno a do čtvrtfinále MOL Cupu tak míří Boleslav. „Zase nás zradila penalta v posledních minutách, asi jsme prokletí,“ kroutil hlavou kouč Jaroslav Veselý.
Jindy děravá obrana Středočechů si připsala důležitou vzpruhu. V Ďolíčku Boleslav udržela první venkovní čisté konto proti ligovému soupeři. Za 120 minut hry sice měli více ze hry domácí, ale všechny těžké momenty přestáli.
Dvě největší šance přišly až v prodloužení. Rozhodnout mohl Júsuf, který ve sprinterském souboji udolal Králika, píchnul si míč kolem gólmana, ale z těžkého úhlu nedokázal dopravit míč mezi tyče.
Celý stadion už slavil ve 117. minutě, po dlouhém autu propadl míč od Okekeho hlavy mezi klubkem těl, odrazil se od země a spadl na břevno. Z pár centimetrů pak dorážel Lukáš Hůlka, ale na brankové čáře zachránil hosty Králik.
„Je to zmar. Netrefíme prázdnou bránu, na čáře to tam nedotlačíme… Nemůžu vyčítat snahu, ale pořád nám chybí pár centimetrů. Možná bychom měli víc chodit do těch prostorů, kde to bolí, jak se říká v hokeji,“ hledá recept na prolomení střelecké smůly trenér Veselý.
Jeho protějšek naopak mohl výjimečně chválit své mužstvo za udrženou nulu vzadu. „Věřím, že nám to pomůže,“ vyhlíží zlepšení v zadních řadách Aleš Majer. „Dali jsme do toho srdce a zdobila nás hlavně bojovnost,“ dodal.
Jeho tým se tak prodral až do penaltové loterie, v níž se dařilo víc střelcům než gólmanům. Brankáři málokdy trefili stranu, a když už ano, nedoskočili dost daleko. Střelci byli dlouho neomylní.
Až si jako poslední postavil balon na puntík kapitán Hůlka a s přesností to možná až přehnal, protože napálil vnitřní stranu břevna. Míč se odrazil jen pár centimetrů před čáru a ven.
„Překvapilo mě, jak to všichni uklízeli, ale střelci ukázali kvalitu. Lukáše pak zradilo pár centimetrů. Několik dní zpátky jsme to řešili zase s Ericem,“ posteskl si Veselý a připomněl víkendovou prohru proti Hradci Králové, kdy zahodil penaltu v závěru Eric Ramírez.
Tentokrát se smolařem stal odchovanec soupeře z Mladé Boleslavi Hůlka. „Je to hořká pilulka ale zapadá do období, které aktuálně prožíváme, ale týmu věřím, že se z toho odrazí,“ dodal optimisticky kouč.
Dokonale pak zkoušku nervů zvládli všichni střelci na druhé straně a postup do čtvrtfinále slaví Boleslav. „Nijak speciálně jsme se na penalty nepřipravovali. Před klukama ale musím smeknout, já bych tam nešel,“ smál se trenér Majer. „Zájem kopat mělo sedm hráčů, já jsem dal přednost těm zkušenějším,“ prozradil výběr exekutorů, který mu vyšel dokonale.
O víkendu tak bude chtít na postup navázat v záchranářském souboji Chance ligy proti Dukle.