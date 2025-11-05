Předplatné

LM: Schick trefil výhru Leverkusenu! Bruggy - Barcelona 3:3, jasná výhra City

Gólová euforie Patrika Schicka
Gólová euforie Patrika SchickaZdroj: ČTK
Patrik Schick se prosadil přesnou hlavičkou
Hráč Manchesteru City se radují z gólu
Lamine Yamal během zápasu Barcelony v Bruggách
Gólová radost Patrika Schicka
Chelsea se na hřišti Karabachu nečekaně trápila, na snímku útočník Joao Pedro
Hráči Kairatu Almaty se radují z gólu na hřišti Interu Milán
Marcus Rashford v zápase na hřišti Brugg
Liga mistrů
Patrik Schick rozhodl v Lize mistrů o výhře Leverkusenu na hřišti Benfiky Lisabon 1:0. Bruggy v divokém zápase remizovaly s Barcelonou 3:3, Manchester City porazil Dortmund 4:1. Chelsea jen remizovala na půdě Karabachu (2:2), kyperský Pafos překvapivě porazil Villarreal 1:0.

Podrobnosti připravujeme.

Chelsea na jaře vyhrála Konferenční ligu i mistrovství světa klubů, ale v Ázerbájdžánu prohrála první poločas. Když se tito soupeři potkali minule v roce 2017, anglický tým triumfoval v součtu obou zápasů 10:0. Tentokrát to tak jednoduché neměl, přestože mu rychle zajistil vedení Estévao, osmnáctiletý Brazilec, jehož si Chelsea vybrala, když jí dal v létě gól ještě v dresu Palmeiras na MS klubů.

Kapverdský útočník Andrade ale po odrazu míče od tyče vyrovnal a v součtu s kvalifikací to byl už jeho šestý zápis. Černohorský záložník Jankovič ještě do přestávky proměnil penaltu za Hatovu ruku. Trenér Maresca reagoval trojnásobným střídáním a jeden z náhradníků Argentinec Garnacho se hned uvedl vyrovnávací brankou, ale to bylo všechno.

Pafos měl před dnešním zápasem na kontě dvě bezbrankové remízy, přestože musel čelit největšímu počtu střel ze všech účastníků. Proti Villarrealu přidal další čisté konto a k němu navíc vstřelenou branku, znamenající první vítězství v Champions League. V úvodu druhého dějství hlavičkoval po rohovém kopu do sítě nizozemský obránce Luckassen.

#TýmZVRPSkóreB
1Bayern440014:312
2Arsenal440011:012
3Inter Milán440011:112
4Manchester City431010:310
5Paris SG430114:59
6Newcastle430110:29
7Real43018:29
8Liverpool43019:49
9Galatasaray43018:69
10Tottenham42207:28
11Barcelona421112:77
12Chelsea42119:67
13Sporting42118:57
14Dortmund421113:117
15Karabach42118:77
16Atalanta42113:57
17Atlético420210:96
18Eindhoven41219:75
19Monaco 41214:65
20Pafos41212:55
21Leverkusen41216:105
22Club Brugge41128:104
23Frankfurt41127:114
24Neapol41124:94
25Marseille41036:53
26Juventus40317:83
27Bilbao41034:93
28Saint Gilloise41034:123
29Bodo/Glimt40225:82
30Slavia40222:82
31Olympiacos40222:92
32Villarreal40132:61
33FC Kodaň40134:121
34Kajrat40132:111
35Benfica40042:80
36Ajax40041:140
  • Osmifinále
  • Play-off

