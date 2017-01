Jak si Konaté žehlil pověst ve Spartě? Sešel se s Dočkalem a omluvil se

Od návratu do áčka Sparty je zatím hodně vidět. Záložník Tiemko Konaté se tak snaží získat zpět důvěru fanoušků, kterou na podzim ztratil poté, co si chtěl vytrucovat přestup do Steauy Bukurešť. Po příletu na soustředění do Španělska pro klubovou televizi poprvé promluvil také o tom, jak probíhalo urovnávání vztahů se spoluhráči v kabině.

Konaté v srpnu oznámil vedení klubu, že chce z letenského celku odejít, a dokonce se nedostavil na předzápasový trénink. Následně byl přeřazen do juniorky a do prvního týmu se dvojnásobný reprezentant Pobřeží slonoviny vrátil až na začátku zimní přípravy.

"Se spoluhráči i trenéry v juniorce jsem se rozloučil a poděkoval jim, moc mi pomohli. Přesun do áčka už tak komplikovaný nebyl. Se spoluhráči jsem už předtím mluvil, s několika z nich jsme si psali zprávy," přidal Konaté, který se sešel i s Bořkem Dočkalem.

"V prosinci jsme se potkali s Bóřou a všechno spolu probrali. Omluvil jsem se i jemu a on se snažil mě pochopit. Když jsme domluvili, bylo to vážně fajn," popsal Konaté. "Když jsem se pak konečně vrátil, všichni se snažili mi tu situaci co nejvíc ulehčit," prohlásil.

Šestadvacetiletý fotbalista současně moc dobře ví, že to musí především ukázat na hřišti. "To myslím je ta správná cesta. Kdybych až moc mluvil a na hřišti nic neukázal, jen by to způsobilo víc problémů," řekl Konaté, který minulý týden při vítězství nad Ružomberkom 5:0 jeden gól dal a na dalších třech se podílel. "Samozřejmě, když se bude dařit, všichni budou spokojení. Ale když dobře odvedu svou práci, snad ty reakce trochu ochladnou," dodal.

Konaté současně ujistil, že ve Spartě je spokojený. "Myslím, že to je vidět. Kdyby něco nebylo v pořádku, řekl bych to. Fanouškům se omlouvám. Vím, že už se to nikdy nestane," uvedl.

"Teď bojujeme o titul, to je hlavní cíl a myslím, že ho můžeme zvládnout. S tím souvisí i Liga mistrů, kterou Sparta už tolik let nehrála. A já věřím, že týmu můžu pomoci. Dám do toho všechno a uvidíme," dodal.

