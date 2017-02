Slavia – Osijek 1:2. Chorvaté otočili zápas, Šilhavý poprvé prohrál

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 7. Hušbauer Hosté: 32. Mioč, 53. Vojnović Sestavy Domácí: Pavlenka – Frydrych, Bílek, Lüftner, Švento (46. Bořil) – Souček – Tecl (46. Zmrhal), Hušbauer (62. Van Buren), Ščuk, Sýkora – Mešanovič. Hosté: 1. poločas: Žitnjak – Pušić, Lukić, Barać, Knežević – Škorić, Lesjak, Mioč – Perošević, Lopa – Ejupi. 2. poločas: Malenica – Matas, Leko, Džolan, Marin – Petrović, Lulić – Grgić, Špoljarić, Boban – Vojnović.

Hušbauer v sedmé minutě vyrazil napadat soupeřova gólmana, vybojoval míč a zblízka jej uklidil do prázdné branky. Také Osijek skóroval po slávistické chybě v rozehrávce, následný rychlý útok zakončil zblízka hlavou do sítě Mioč.

V druhé půli měli Pražané více ze hry, ale prosadil se jen chorvatský tým v 53. minutě po rohovém kopu. Vyrovnat mohl Mešanovič, ale neproměnil ani svou druhou velkou šanci v utkání a trefil jen břevno.

Slávisté tak utrpěli první porážku v rámci zimní přípravy a vůbec poprvé prohráli pod koučem Šilhavým, který převzal tým na začátku září a vytáhl jej na druhé místo ligové tabulky. Červenobílí byli neporaženi od srpnového zápasu v Plzni.

"Jednou to přijít muselo a samozřejmě je lepší prohrát v přípravě než potom v samotné soutěži. Byl to pro nás dobrý test. Bylo to naše první utkání, což bylo vidět i na hře. Sice jsme se dostali do vedení, pak jsme ale neproměnili ohromnou šanci na 2:0. Hlavně v první půli jsme se nepřizpůsobili tempu hry," řekl pro klubové stránky Šilhavý.

"Mám zkušenost, že když vyjedeme do zahraničí a hrajeme s těmito týmy, tempo je vždy vyšší. Přijeli jsme v neděli, v pondělí a úterý jsme měli dvoufázový trénink. Nebylo to tak, že bychom byli nepřipraveni. Tím to neomlouvám. Věřím, že v dalším zápase už si s tím poradíme lépe," dodal kouč.

Proti Osijeku kvůli drobným zraněním šetřil zimní posily Pera-Egila Floa s Markem Alvirem, Milana Škodu a Ruslana Mingazova. Další zápas ve Španělsku sehrají slávisté v neděli proti ruskému Krasnodaru.

Mladá Boleslav naopak na úvod soustředění v Rakousku porazila Trnavu 3:2 a hned v premiéře za středočeský celek se po šestnácti minutách trefila nová posila, stoper Patrizio Stronati. Slovácko na kempu v Turecku podlehlo ukrajinskému Luhansku vysoko 0:3, Karviná s dalším ukrajinským klubem Poltavou remizovala bez branek.

