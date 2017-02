Detaily Barákova přestupu: Slavia byla tvrdá, Udine dá 80 milionů najednou

Bylo to těžké rozhodnutí. Pro předsedu představenstva Slavie Jaroslava Tvrdíka dokonce nejtěžší, které v klubu zatím udělal. Pražané ale nakonec řekli ano a pustili záložníka Antonína Baráka do italského Udine. Ne ovšem hned, mládežnický reprezentant odejde až v létě. Barákův agent David Nehoda pro oficiální stránky Slavie prozradil, jak jednání probíhala. Podle jeho slov byla složitá.

Slavia totiž nejdříve o odchodu Baráka nechtěla ani slyšet. „Vyjednávání bylo ze strany Slavie velmi tvrdé. Měla jasný cíl, chtěla za každou cenu Tondu udržet v klubu,“ tvrdí hráčův agent David Nehoda.

Proč nakonec „sešívaní“ změnili názor? „Malinká změna přišla v době, kdy Udine projevilo eminentní zájem a velmi zásadně navýšilo nabídku. Po rozhovoru s Tondou, který vyjádřil přání v létě odejít, se ho vedení rozhodlo uvolnit,“ říká Nehoda.

„Nešlo o peníze, šlo spíš o lidskou stránku. Slavia umožnila Tondovi splnit si další sen. Ten první byl hrát za Slavii, ten další je hrát Serii A. Buďme upřímní, dostal nabídku z jedné ze čtyř nejlepších soutěží, kdo by si nechtěl zkusit splnit svůj klukovský sen,“ dodává.

Udine nakonec za Baráka zaplatí přes 80 milionů korun. „Za podobných finančních podmínek jako Tonda odcházel loni do Boloně Láďa Krejčí. Ten měl za sebou ale kolem pětadvaceti reprezentačních startů, odehrané EURO a čtyři sezony v lize. Ta částka, která bude za Tondu zaplacena, je absolutně nadstandardní,“ tvrdí agent.

V ePojisteni.cz lize ještě ani neskončila zimní přestávka a už je jasné, že česká nejvyšší soutěž přijde v létě o jednu z nejjasnějších vycházejících hvězd. Slávistický záložník Antonín Barák si výkony z posledních dvou sezon vysloužil vysněný přestup do Udine. Podívejte se na milníky jeho strmě stoupající cesty.

Zajímavostí je, že italský klub vyplatí celou částku Slavii najednou. „Je to absolutně neobvyklé,“ říká Nehoda. „U italských celků platí, že rozvrhnou platbu za hráče do dvou až tří let. U velkých přestupů dokonce někdy částku splácejí až pět let. Udine velmi zásadně ustoupilo ze své filozofie a částka bude splacena jednorázově,“ doplňuje.

Udine rovněž svolilo, že nechá Baráka dohrát sezonu ve Slavii. „Z pohledu Udine je značně nestandardní, že Tonda zůstane ve Slavii až do léta. Není to běžná věc, že by kluby koupily hráče a nechaly ho dohrát sezonu v původním týmu,“ tvrdí agent.

„Velmi důležitou roli v tom sehrál sám Tonda, který vyjádřil přání dohrát ve Slavii dobře rozjetou sezonu a pomoci klukům v boji o nejvyšší příčky. Udine to přání respektovalo, přestože to pro ně asi také nebylo snadné rozhodování,“ odhaluje.

Nehoda nesouhlasí ani s hlasy, že je na takový přestup u Baráka ještě brzy. „Tonda do Slavie před rokem sám chtěl, vybral si ji mezi nabídkami dalších českých klubů. Myslím, že na odchod brzy není, i když je to škoda, protože chtěl v klubu působit déle. Dostal ale nabídku, o které jsme v létě ani nesnili a které je potřeba využít,“ zakončuje.

