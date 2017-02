Zlín si hoví v tureckém přepychu. Obsadil nejlepší hotel v Beleku!

„Potřebujeme vytížit celý kádr. Je potěšitelné, že jsme měli všechny hráče v dobrém zdravotním stavu. To je pro mě první a hrozně moc důležitá věc. Někteří hráči jsou po zranění, dlouho nehráli a těžko se do toho dostávají. Tráva je jiná, máme trošku technické problémy. Ale spíš mě zajímá zarputilost a to, jak jsou hráči schopní se postupně ve hře trošičku lepšit. A to jsem tam viděl. Soupeř byl silný, měl silné hrotové hráče. Na konci to byla válka. Účel to splnilo, některé momenty byly velice dobré. Byl to náš druhý zápas v Turecku, takže vytížení borci mají. Je potěšitelné, že se dostává do hry válečník Tomáš Janíček. V těchto zápasech je pro nás obrovsky důležitý. Předevčírem jsme hráli proti Kajratu Almaty (0:2) a předvedlo nám výborný fotbal. V sobotu nás čeká Ludogorec Razgrad, což je další výzva. Nejsme v pozici, kdy bychom mohli někoho podcenit.“