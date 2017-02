Vstoupí do Hradce Ulich? Město už odmítlo italského zájemce

Město Hradec Králové už nechce být stoprocentním vlastníkem fotbalového klubu, proto jedná o prodeji části akcií. Ještě na konci minulého roku to vypadalo, že dojde k dohodě s investiční skupinou okolo italského finančníka Alessandra Barilliho. Jednání ale dospěla do mrtvého bodu a podle informací deníku Sport se na scéně objevil nový hráč - bývalý český reprezentant Ivo Ulich, spolumajitel úspěšné rodinné firmy.

Italské zájemce z oblasti Reggiany si škrtněte. Nabídka na odkup akcií od nich sice stále leží na stole, ale pro Město Hradec Králové je zcela nepřijatelná. „Dali jsme jim najevo, že neodpovídá našim požadavkům, jiný návrh z jejich strany již nepřišel,“ přiznává Jan Michálek, předseda představenstva FC Hradec Králové.

Záměrem hradeckého magistrátu je v první fázi prodat dvacetiprocentní balík akcií za přibližně čtyři miliony korun a mít nad klubem ještě minimálně rok kontrolu. Až následně přistoupit k odprodání majoritního podílu. Italové ale chtěli nadpoloviční většinu hned a okamžitě převzít veškeré pravomoce v klubu. Ohniskem sváru byly také finanční garance v dalších letech. „Současní zájemci nabízejí o polovinu víc,“ nastiňuje Michálek.

Jedním z nich je podle zjištění Sportu skupina podnikatelů napojená na Iva Ulicha, bývalého hráče Hradce Králové, Slavie či bundesligového Mönchengladbachu, ale také úspěšného podnikatele. Společnost M&T, kterou vlastní se svými dvěma bratry, vyrábí a distribuuje dveřní a okenní kliky, během dvaceti let na trhu získala několik prestižních designových ocenění a pronikla na západní trhy.

„Ivo je člověk, který dosáhl hodně úspěchů i mimo fotbalová hřiště, má to v hlavě srovnané, v českém fotbale má výraznou pozici, byl by to pro klub dobrý partner. Určitě je výrazně ve hře,“ tvrdí zdroj Sportu, který si nepřál být jmenován.

Ulich podporuje futsalovou Slavii

Ulichovo jméno se v předchozích letech spojovalo i s majetkovým vstupem do Slavie, finančně už několik let intenzivně podporuje také futsalový oddíl stejné značky. „Slyším to od vás poprvé, ale pro hradecký fotbal by to byla skvělá věc. Člověka s takovým renomé Hradec přesně potřebuje,“ myslí si bývalý internacionál Milan Frýda.

Samotný Ulich spekulace v krátkém rozhovoru pro Sport nepotvrdil, nicméně přiznal, že „určitým lidem, kteří chtějí slyšet jeho názor, je k dispozici“.

Dalším zájemcem o vstup do klubu by měla být skupina podnikatelů přímo z regionu, kteří působí v nižších fotbalových soutěžích a chtějí své aktivity povýšit na úroveň první ligy. I s nimi představenstvo fotbalového klubu jednalo.

„V nejbližších době nabídky všech stran necháme posoudit Radě města, která z nich jednu vybere. Pokud ji v březnu schválí zastupitelstvo, může dojít k podpisu smlouvy o spolupráci a prodeji akcií,“ nastiňuje další průběh Jan Michálek. V Hradci Králové chtějí, aby nový partner vstoupil do klubu už na začátku přípravy na novou sezonu.