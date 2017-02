Vácha po pohádkové přípravě Sparty: Byla by škoda na ni nenavázat

PŘÍMO ZE ŠPANĚLSKA | Je to jeden vydařený výsledek za druhým. Zimní příprava pražské Sparty vypadá pohádkově. O to víc, když včera porazila silný Zenit Petrohrad (2:0). Záložník Lukáš Vácha ale zdvihá varovný prst. „Zatím o nic nejde, čekají nás důležitější zápasy,“ nepropadá euforii.

Nicméně Zenit neporážíte každý den.

„Ano, hráli jsme proti těžkému soupeři a zápas splnil to, co jsme předpokládali. Samozřejmě si ceníme vítězství. Také ale musím říct, že jsme třeba do druhého poločasu vstoupili špatně, protože jsme udělali chybu a darovali soupeři penaltu. Naštěstí nás ale podržel Koubis (brankář Koubek).“

Ruský soupeř navíc nastoupil možná v nejsilnějším složení...

„Proto mám radost, že jsme vyhráli. Zápas měl dobré tempo, Zenit předvedl svoji kvalitu. A my jsme mu dobře sekundovali, odehráli jsme dobré utkání. Takže s přípravou sice můžeme být spokojení, ale výsledky v ní nepřeceňujme. Ty důležité a těžší zápasy nás teprve čekají. Až tam se to bude počítat. Byla by škoda, kdybychom na to výsledkově nedokázali navázat, až o něco půjde.“

Znovu jste udrželi čisté konto. Jaký máte recept?

„Vycházíme z dobře zabezpečené obrany, což nám vychází. V tuto chvíli je to základ naší hry. Určitě jsme rádi, že máme další nulu. Zvlášť proti týmu, jako je Zenit.“

Byl to pro Spartu nejnáročnější zápas v zimní přípravě?

„Nechci říkat, jestli byl někdo slabší, horší nebo nejlepší. Ale co se týče herní kvality a toho, jakou soutěž hraje, navíc je v Evropě, tak Zenit byl nejtěžším soupeřem.“

Berete tento zápas zároveň jakýmsi testem na Rostov, který vás čeká ve vyřazovací části Evropské ligy?

„Především jsme si ověřili, že s takovým soupeřem můžeme změřit síly. Uvidíme, jak bude hrát Rostov. Myslím si, že zvolí trošičku jiný styl. Ale to předbíháme, ještě nás čeká generálka se Žilinou. Každopádně jsme si to opět vyzkoušeli, protože proti těžkému soupeři jsme nehráli poprvé. Příprava je ale přeci jenom specifičtější v tom, že nevíme, v jakém rozpoložení byl soupeř. A jak jsem řekl, důležitější zápasy máme teprve před sebou.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 24. Dočkal, 65. Juliš Hosté: Sestavy Domácí: Koubek – Karavaev, Mazuch, M. Kadlec (72. Havelka), Costa (63. Vatajelu) – Néstor (87. Hybš), Vácha (72. Holek), Čermák, Dočkal (C), Konaté – Juliš (79. Lafata) Hosté: Lodygin (73. Luněv) – Aňukov (46. Ivanović), Neto, Criscito, Žirkov (73. Černov) – Javi García (73. Callagov), Guiliano (77. Mak), Hernani (46. Danny) – Kokorin (77. Mollo), Dzjuba (C) (77.Djordjević), Šatov (46. Maurício)