Hájek poprvé skóroval za Plzeň a omlouval se: Hejdovi jsem vzal gól

V čem?

„Plzeň hraje kombinačně, chce držet balon a zároveň umět zvládat jednoduché balony. Ze stoperů jsem jediný levák, takže trenér Roman Pivarník ode mě vyžaduje přesnou rozehrávku. A ta mi proti Kišiněvu moc nešla. Od leváka by měla být lepší.“

Na druhou stranu jste se zapsal mezi střelce...

„Z gólu mám samozřejmě radost! Ale jen jsem to doklepl, míč by skončil v brance i po zásahu Lukáše Hejdy. Takže jsem se mu hned omlouval, že jsem mu vzal gól. Byl jsem trochu dezorientovaný a raději jsem to doklepl. Aspoň byl klid. Teď mě to ale bude něco stát.“ (směje se)

Osobně se s novým týmem sžíváte jak?

„Z mojí strany to pořád není optimální. Musím být lepší, to si uvědomuji. Ale kabina je tady super, kluci jsou super, bezvadní, se vším pomůžou. S tím nemám sebemenší problém.“

Je adaptace po přechodu ze Zlína do Plzně těžká? Je to jiné třeba v tlaku?

„To asi není o tlaku, protože ten byl už ve Zlíně. Jsem zkrátka v novém prostředí, potřebuji se víc zadaptovat. Doufám, že to bude jenom a jenom lepší.“

Co ale zdejší konkurence, která je přeci jenom tvrdší?

„Konkurence je tvrdá, oba dva (Lukáš Hejda a Roman Hubník) jsou výborní stopeři, navíc se zranil Honza Baránek. Ten je taky skvělý. Konkurence je ale ve fotbale potřeba.“

Dokážete odhadnout vaše šance na základní sestavu?

„Vím, že se klukům ke konci podzimu dařilo... Já budu rád, když dostanu šanci, ale musím si na ni počkat.“

