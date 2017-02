Plzeňská sestava pro jaro: spíš jeden hrot, z posil má šanci Ivanschitz

PŘÍMO ZE ŠPANĚLSKA | Zimní příprava finišuje a s ní se rýsuje i základní jedenáctka. Viktoria Plzeň sice přivedla nové hráče, velké otřesy se ale nechystají. Pokud nedojde ke zdravotním výpadkům, trenér Roman Pivarník hodlá stavět na ověřených borcích. U rozestavení to vypadá na sestavu s jedním útočníkem. Místo v elitním výběru by z posil měl mít nejspíš jen Andreas Ivanschitz na pozici podhrotového hráče.

Kouč Pivarník měl v úmyslu natrvalo nainstalovat Viktorii rozestavení 4–4–2 se dvěma klasickými hroty, ale už během podzimu od toho upustil a vrátil se pro Západočechy k tradičnější formaci 4–2–3–1. Tu chce aplikovat i na jaře.

„Důvodem je, že hodně hrajeme do plných. A v takovém případě jsme podčíslení ve středu pole, kde potřebujete akce rozvíjet. Není jednoduché, když vám někdo boří to, co chcete hrát a máte tam o jednoho hráče méně,“ vysvětlil Sportu.

Původně to řešil tak, že si jeden z útočníků odskakoval v kombinaci hlouběji do pole. Ale nebylo to ono. „Naši tři útočníci jsou do vápna, typické devítky. Ti chtějí balony do šestnáctky. Přes strany jsme tam schopní dostat dost centrů, ale pak máme problém právě v tom středu,“ řekl Pivarník.

Nicméně pokud si to bude situace vyžadovat, v některých částech zápasů na 4–4–2 prý zase přejde.

Takhle by mohla vypadat plzeňská sestava na jarní část sezony • Foto Sport

Janža vytváří tlak na Limberského

A jaká jména se do základu prosadí? „Tento tým je dlouhodobě pohromadě, takže zhruba vím, koho postavím. Jde o stěžejní hráče. Ale na některých postech je to zdvojené a hodně vyrovnané. Tam se budu rozhodovat podle aktuální formy,“ nastínil Pivarník. „Všichni vědí, že dobře zdvojené máme krajní hráče, ztrojený je post útočníků. Víc bych ale neprozrazoval.“

Plzeň zkvalitnila kádr příchodem čtyř hráčů. Z hostování v Ružomberoku se vrátil Martin Chrien. Slovenský záložník vypadal na začátku přípravy velmi dobře, jenže se zranil a vypadl z tréninku.

Viktoria přivedla ze Zlína stopera Tomáše Hájka, ten nejspíš bude krýt záda dvojici Roman Hubník, Lukáš Hejda. Na levém beku se zapracovává Erik Janža. Slovinský reprezentant dostal v Plzni dlouhodobou smlouvu (4,5 roku), klub si ho chystá jako možnou alternativu za Davida Limberského.

„Tlačí se na něj, určitě. Jsme s ním velmi spokojení. I mužstvo ho přijalo, protože od prvního tréninku a zápasu vidí jeho kvalitu. Taky David Limberský začal šlapat víc, je si toho vědom. Ten tlak je cítit,“ přiznal Pivarník.

Posledním a zřejmě největším příchodem je zkušený Andreas Ivanschitz. 33letý bývalý rakouský reprezentant by měl zastat pozici podhrotového hráče, kde Plzni po odchodu Daniela Koláře do Turecka chyběla adekvátní náhrada.

„Na podhrot jiného hráče nemáme. Alternativou je Tomáš Hořava, který zde odehrál půlku podzimu a dal nějaké góly. Ale jeho postem je hlavně osmička, tedy o jednu pozici níž,“ naznačil Pivarník, že levonohý technik dostane prostor.

K novým tvářím musíme přičíst i Michala Hlavatého. Osmnáctiletý mladíček dostal šanci na obou plzeňských soustředěních a příjemně překvapil. Uspěl i v zápase proti silnému CSKA (0:0), uprostřed pole se nebál a počínal si jako zkušený mazák.

"Michal mě velmi překvapil. Líbil se mi již na podzim v juniorce, ale zatím ten přechod zvládá nad očekávání. Vypadá velice sebevědomě," chválil Pivarník drobného záložníka.

720p 480p 360p 240p REKLAMA

Chcete mít přehled o všem důležitém, co se děje v Plzni? Zde sledujte všechny zprávy a zajímavosti ze svého oblíbeného klubu >>