Slib splněn. Čerstvý mistr Afriky Michael Ngadeu dostal po návratu do Prahy od Slavie za odměnu nové auto. Klíčky mu slavnostně předal šéf pražského klubu Jaroslav Tvrdík. „Pořád ten úspěch vstřebávám. Je to skvělé. Teď to chci oslavit s klukama ze Slavie. Hodně mě motivovali a podporovali,“ prozradil šťastný Ngadeu. Jak probíhaly oslavy v Kamerunu? A jak si věří v boji o titul v české lize? Podívejte se ve videu.