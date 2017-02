Souček jde hostovat do Liberce, Teplice koupily Kučeru z Plzně

Záložník Tomáš Souček odchází minimálně na půl roku z nabitého kádru Slavie do Slovanu Liberec. Tam bude český reprezentant na jaře hostovat a měl by být k dispozici už na zápas se Zlínem. Zprávu potvrdily oba kluby. Teplice zase dotáhly příchod Tomáše Kučery z Plzně. Ten už na podzim v severočeském klubu hostoval, nyní se stal definitivně jeho hráčem.

Souček na podzim vypadl ze základní sestavy Slavie, na jeho místě zářil hlavně Michael Ngadeu. Zimní přípravu sice bral odchovanec pražského klubu jako příležitost znovu se o svou šanci porvat, ale nakonec odchází na půlroční hostování do Liberce.

„Vzhledem k tomu, že na konci sezony je na programu mistrovství Evropy do 21 let, chceme pro Tomáše zajistit větší zápasové vytížení, aby na prestižním turnaji reprezentoval v co nejlepší formě,“ vysvětlil pro oficiální web Slavie generální ředitel klubu Martin Krob.

„Myslíme si, že hostování je oboustranně výhodné. Tomáš je slávistický odchovanec, který se dokázal prosadit do A-týmu. Budeme mu držet palce, aby se mu na jaře dařilo, nejvíce pak ve 20. a 27. kole,“ dodal.

Souček se k Liberci připojí v sobotu dopoledne a měl by být k dispozici už pro první jarní zápas Slovanu proti Zlínu. Ten se hraje v pondělí.

Kučera je hráčem Teplic

Záložník Tomáš Kučera definitivně opustil plzeňskou Viktorii, kde se nedokázal po přestupu z Jihlavy prosadit. Proto nejdříve hostoval v Jihlavě a na podzim v Teplicích. Ty nyní využily opci a získaly ho na stálý přestup.

„Jsem rád, že jsme získali Tomáše na přestup, protože s ním nyní můžeme počítat i do budoucna. V týmu se během podzimu dobře adaptoval, takže věříme, že se bude právě u nás dále fotbalově rozvíjet,“ řekl k přestupu trenér Teplic Daniel Šmejkal.