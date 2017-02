Levý po vykázání na tribunu: Kdybych řekl, co si myslím, nemůžu už trénovat

Remízu s Jabloncem hráči Slovácka těžko vydýchávali. Měli za to, že jim cestu za vítězstvím nezatarasil soupeř, ale rozhodčí Jiří Houdek. Ten v 73. minutě vyloučil domácího záložníka Vlastimila Daníčka, neodpískal pokutový kop za údajnou ruku v šestnáctce a vykázal protestujícího kouče Stanislava Levého na tribunu. „Nemyslím, že to byl faul na červenou,“ reagoval Daníček.

Zatímco on s rozhodnutím sudího zásadně nesouhlasil, postižený Martin Pospíšil to viděl trošku jinak. „Jasnej faul, sám Dáňa (Daníček) to řekl. Byl jsem u balonu dřív, píchnul jsem si ho a on mě trefil na kotník. Že mu dal rozhodčí červenou, to už neovlivním,“ krčil rameny jablonecký záložník.

Po tomto verdiktu vypěnil trenér Slovácka. Stanislav Levý vystartoval zpod stříšky na střídačce a Houdkovi vynadal. Ten ho okamžitě vykázal z lavičky. Levý cestou naštvaně prásknul dvířky u vstupu na tribunu. Na moment se posadil mezi diváky, aby se vzápětí vrátil přes střídačku do blízkosti hřiště. „Bylo lepší, když jsem byl tam,“ poznamenal.

K zápasu by sdělil leccos, ale bál se, že přijde trest. „Kdybych řekl, co bych chtěl, tak nemůžu dál trénovat. Nelíbilo se mi, jak utkání probíhalo. Víc se k tomu radši nevyjadřuju,“ ucedil zkušený stratég. „Do té sedmdesáté minuty bylo ve druhém poločase na hřišti jen jedno mužstvo, které chtělo vyhrát. A to jsme byli my. Musím hráčům poděkovat, jak k tomu přistoupili,“ prohlásil už klidný kouč.

Hosté si expertu bodu cenili. „Můžeme být za remízu rádi. Vlasta (Hrubý) chytil minimálně dvě gólovky,“ podotkl obránce Jaroslav Zelený po své prvoligové premiéře v jabloneckém dresu. Severočeši sice dohrávali v přesile, ovšem drtivý tlak se z jejich strany nekonal. „Oni trošku zalezli a my jsme se do nich těžko dokázali. Nemyslím, že se nám to dneska úplně povedlo. Dokázali jsme za celý zápas vyprodukovat pouze břevno a Dolyho (Doležalovu) hlavičku. Nehráli jsme dobře, nešla nám kombinace,“ povzdechla si posila z Karviné, která na levém kraji obrany vydatně podporovala ofenzivu.

Zeleného ostré centry a technické průniky ozdobily vyrovnaný zápas, kouč Zdeněk Klucký přesto čekal od novice víc. „Nebyl to Jarda, jak ho známe. V prvním poločase měl několik laciných ztrát. Budeme ho hodně kritizovat,“ prohlásil na rovinu. „Náš výkon, včetně mého, nebyl ideální. Nemyslím, že by byla moje premiéra nějak oslnivá,“ přiznal Zelený.