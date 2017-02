Pivarník si lámal hlavu, Bakoš zůstal na tribuně: Řešili jsme to dva dny

Jak hodnotíte výhru 1:0 nad Příbramí?

„Odehráli jsme výborný zápas. Skvěle jsme začali, předváděli jsme krásné akce, ze kterých jsme si vytvářeli šance. Minus vidím v tom, že jsme nedali víc gólů. Když se vede 2:0, 3:0, samozřejmě se hraje lépe. Mrzí mě, že jsme ty šance nevyužili. Příbram hrála aktivní, poctivý fotbal, snažila se dobře bránit s rychlým přechodem do útoku. My jsme byli trpěliví a zlomili to gólem na 1:0.“

Utkání rozhodl náhradník Michael Krmenčík. Proč jste dal před ním přednost Tomáši Poznarovi?

„Celkově bylo složité postavit základní sestavu. Kádr mužstva se v zimě ještě rozšířil, máme tady hráče kvalitou vyrovnané, nejsou mezi nimi velké rozdíly. Pozny se během přípravy v koncovce ukazoval lépe, tak jsme ho postavili. Krmenčík začal jako střídající hráč, bavili jsme se o tom, že může týmu pomoct v průběhu a dát gól, to se potvrdilo.“

Proč jste stáhl už v 65. minutě Andrease Ivanschitze?

„Začali jsme v systému 4-2-3-1, Pozny jako jediný útočník pracoval velmi dobře. Jediná možnost pak byla jít do rozestavení 4-4-2, proto šel Andy dolů, nebyli jsme na tom před zápasem nijak domluvení. Andy se cítil dobře, pracoval na velkém prostoru, zapojoval se do kombinace. Hrál výborný zápas, dostal se i do koncovky.“

Marek Bakoš zůstal jen na tribuně. Má nějaký zdravotní problém?

„Nemá problémy. V našem kádru musíme hráče rotovat, dneska to vyšlo na Marka, bohužel nezaslouženě. Lavičku jsme zvolili tak, aby tam byl jeden stoper, střední záložník, jeden hroťák a krajní hráči. Dva dny jsme řešili, na koho to (tribuna) padne. Marka bych jinak na lavičce chtěl mít, abychom měli větší možnosti. Bohužel není tak široká, aby tam byli všichni hráči.“

Proč vás tolik trápí koncovka?

„Je to složité. Někdy se velká mužstva rozjedou a šance zahazují. Podstatné je, že jsme si šance vytvářeli, pak je předpoklad, že budeme dávat góly. Naše šance dneska nebyly řešené špatně. Jejich gólman Hruška chytal výborně, občas je to i o štěstí. Někdy je lepší zápas vyhrát jedna nula, než pět nula.“

Čekají vás možná klíčové zápasy ve Zlíně a na Slavii. Jste na ně po dlouhé přípravě nachystaní?

„Věřím, že ano. Dneska jsme byli rychlí, výbušní, dokázali kombinovat. Ale v přípravě se liga nedá nasimulovat. V mistrovských utkáních dělá hlava sedmdesát procent výkonu, to v přípravě nemáte. Za ty roky mužstvo chystám tak, abychom neměli pocit, že všechno je super a nic se nemůže stát, to je to nejhorší. Spíš je třeba k tomu přistupovat s pokorou, aby mužstvo bylo koncentrované na věci, které potřebujeme. Tedy na další zápas.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 70. Krmenčík Hosté: Sestavy Domácí: Kozáčik – Řezník, Hejda, Hubník (C), Limberský – Hořava, Hrošovský – Petržela (75. Kopic), Ivanschitz (65. Krmenčík), J. Kovařík – Poznar (87. Hromada). Hosté: Hruška – Lupták, Chaluš, Jiránek, Divíšek – T. Pilík, Kukec (86. Ayong), Tregler, Rezek (C), Bazal (82. P. Pilík) – Linhart (71. Krameš). Náhradníci Domácí: Janža, Bolek, Hájek, Zeman, Krmenčík, Hromada, Kopic Hosté: Liščević, Januška, Ayong, Pilík, Krameš, Kvída, Kočí

