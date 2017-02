Bez Konatého, ale se Šuralem? Sparta řeší zemětřesení v sestavě

Bezprostředně po výbuchu v prvním utkání vyřazovací části Evropské ligy měl hlavní trenér Sparty Tomáš Požár jasno. „Určitě budeme reagovat a uděláme nějaké změny. Řadě hráčů se zápas nepovedl,“ prohlásil po výplachu na Donu.

To však z Požára mluvila frustrace a zklamání. Když horké trenérské hlavy vychladnou, za- čnou v nich vířit i další varianty. Co třeba dát jedincům, kteří zklamali, ještě jednu šanci? Budou přece mít motivaci čerstvý průšvih napravit.

Zároveň tím navíc člověk po jednom zápase nezbourá vše, co celou zimní přípravu pečlivě budoval. Podle informací Nedělního Sportu neměl ani včera početný realizační tým Sparty o složení základní sestavy na derby s Bohemians jasno. Definitivní rozhodnutí by mělo padnout až dnes před zápasem.

Pravděpodobnější je však první varianta – nějaké změny určitě budou. Prvním mužem na odstřel je Tiémoko Konaté, který se svým hloupým vyloučením už ve 32. minutě pod debakl v Rostově výrazně podepsal.

Tvrdé jádro fanoušků Sparty, které bylo proti jeho návratu do áčka, tak získalo další munici a afrického průšviháře by při zápase určitě rozcupovalo. Jelikož však favorit potřebuje dnes fanoušky na své straně, nebude je dráždit a Konatého nechá zaparkovaného v garáži.

Jak by mohla nastoupit Sparta:

Koubek - Karavajev, Holek, M. Kadlec, Costa - Dočkal, Sáček, Čermák - Néstor, Lafata, Šural.

Tím spíš, že na post levého křídla je už po dlouhém zranění k dispozici Josef Šural. „Jsem stoprocentně připravený, myslím si, že můžu jít do zápasu,“ uvedl český reprezentant pro klubový kanál na YouTube.

„S Žilinou jsem se necítil fyzicky úplně dobře, ale noha vydržela, takže budu doufat, že se dostanu do nominace,“ dodal fotbalista, který za Spartu naposledy nastoupil na konci loňského října v Plzni a v generálce na jaro proti Žilině střídal na posledních 21 minut.

„Rezervy jsou určitě v kondici. Sice jsem toho hrozně moc naběhal a odtrénoval, ale pokud jde o herní kondici, mám ještě co dohánět,“ přiznal šestadvacetiletý technik. „Pepa Šural trénuje už naplno s mužstvem a myslím si, že bychom ho mohli s Bohemians ukázat. Uvidíme,“ dodal jeden ze sparťanských trenérů Stanislav Hejkal.

Přísné měřítko nesnesl v Rostově výkon žádného ze sparťanů, nicméně největší kritika se snesla na stoperskou dvojici Ondřej Mazuch – Michal Kadlec a trojici středních záložníků. V těchto prostorech se tedy dají očekávat rovněž určité korekce.

Costa by se mohl přesunout do stoperské dvojice, kde odehrál už druhou půli proti Rostovu, na místě levého obránce by pak přicházel do úvahy Matěj Hybš. Průchozí střed zálohy by mohl vyztužit Mario Holek, který na svém původním místě defenzivního štítu dohrával konec podzimu, a na hrot útoku se takřka určitě vrátí David Lafata. Jeho údernost bude dnes Sparta náramně potřebovat.