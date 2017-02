Hanuš na Slavii zářil, Jihlavu mrzela sporná penalta. Sudí udělal chybu, řekl Bílek

Mohl se přerazit, byl skoro jako živá zeď. V Edenu, kde to dobře zná, protože tu byl vychován, si to užívá. Jenže to nestačilo. Jana Hanuše v bráně Jihlavy nakonec dvakrát překonal Milan Škoda, z toho jednou z penalty. „Dělal jsem, co jsem mohl. Je pravda, že co jsem v Jihlavě, většinou si za ní docela dobře zachytám,“ bral prohru 0:2 28letý brankář s nadhledem. Právě penalta ale hosty po zápase mrzela. Faul na Sýkoru se totiž odehrál na hranici pokutového území.

Slavia byla proti Jihlavě jasně lepším týmem, skvělý brankář Hanuš ale držel hostující naděje alespoň na bod. „Fotbal je kolektivní sport a bohužel první půle nebyla podle našich představ. Rozhodl pak druhý brzy inkasovaný gól po přestávce,“ řekl gólman.

Právě u druhého slávistického gólu hosté dost protestovali. Mysleli si totiž, že faul na domácího Jana Sýkoru byl ještě před pokutovým územím a domácí tak neměli kopat penaltu, ale jen přímý kop.

„Jestli to bylo před vápnem, tak je to škoda, že to nebylo vytažené na vápno. Rozhodčí to písknul takhle, udělal chybu, nedá se nic dělat," konstatoval kouč Vysočiny Michal Bílek.

Jinak si ale Hanuš návrat na Slavii, jejímž je odchovancem, jako vždy užil. „No, mám to tady rád. (úsměv) Ale je to už pět let, co jsem za Slavii chytal naposledy, nehrotil bych to. Každopádně je pravda, že to tu mám rád, užívám si to tu, baví mě to tu,“ přiznal.

