Spartu zachránila výjimečná trefa. Nejhezčí gól kariéry, zářil Čermák

Prosadil jste se krásnou střelou zpoza šestnáctky. Věděl jste hned, že budete pálit?

„I když se mi to často nestává, tentokrát jsem věděl, ,že budu střílet. Naštěstí se to povedlo. Určitě to byl jeden z nejhezčích gólů, jaký jsem dal. Je to pro mě cenné i tím, že to byla moje první branka na Letné.“

Stihl jste se podívat na postavení gólmana Berkovce?

„Spíš jsem se jen koukal, jak daleko jsem od branky. Měl jsem prostor, tak jsem to hned zkusil.“

Věděl jste hned, že míč skončí v síti?

„V první chvíli to vypadalo, že do branky nepůjde, ale pak začal klesat a spadl tam. Tlačil jsem ho jako blázen. Chtěl jsem hlavně trefit zadní tyč, to se povedlo.“

Jakou váhu má po čtvrtečním debaklu tahle výhra?

„Museli jsme to vydřít, bylo to pro nás těžké utkání. Bohemka hodně dobře bránila, v devíti lidech na nás byli nalezlí. Jak jsme si to dali trochu od nohy, hned získávali míče a chodili do brejku, my jsme pak dělali fauly. Jsme všichni moc rádi, že se to povedlo zvládnout.“

S výkonem ve druhém poločase ale spokojeni nebudete, že?

„Je to tak, nehráli jsme tak, jak bychom chtěli. Sám jsem jim to tam hned v úvodu druhého poločasu namazal. To nám taky moc nepomohlo. Celkově to bylo velice těžké utkání.“

Vnímal jste reakci fanoušků, kteří na vás v závěru hlasitě pískali?

„Já jsem to zaregistroval až po vystřídání, na hřišti jsem to nijak nepociťoval.“

A reakce na Tiémoka Konatého?

„Očekávali jsme, že někteří lidé budou pískat. Už to tak bylo proti Žilině. Snažili jsme se Timmyho povzbudit, snad se to povedlo.“

Na jaře jste odehráli dva soutěžní zápasy. Cítíte, že v předvedené hře máte pořád dluh?

„Herně cítíme, že to nebylo optimální. Někdy jsou takové zápasy, kdy to nejde. Jsme rádi, že jsme to ubojovali, jsou to pro nás cenné tři body.“

