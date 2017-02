Experti o Dočkalovi: Krok do neznáma, ale 81 milionů se odmítá těžko

O jednu z největších hvězd může přijít pražská Sparta. Do čínského klubu Che-nan Ťi-na-jie by mohla opora Letenských i národního týmu zamířit za 243 milionů korun. Jak se na jeho případný odchod dívají trenér reprezentační dvacítky Karel Krejčí, bývalý reprezentační útočník Vladimír Šmicer a kouč HFK Olomouc Vlastimil Palička?

Otázky na experty

1. Udělala by Sparta dobře s prodejem Bořka Dočkala?

2. Doporučili byste odejít samotnému hráči do Číny?

Karel Krejčí

trenér reprezentace U20

1. „Z hlediska Sparty je to výborná finanční nabídka a dávalo by rozum, kdyby na to kývla. Musí si vyhodnotit svoje postavení v lize a to, jak má rozehranou Evropskou ligu, a z toho pohledu dává smysl, že by mohla začít stavět tým na někom jiném.“

2. „Bořek si musí vyhodnotit hlavně sportovní hledisko, protože po finanční stránce je to skvělá možnost. Do čínské ligy chodí zajímaví hráči, do budoucna to může být zajímavá soutěž, ale Bořek si musí spočítat, aby mu to třeba neuškodilo i směrem k reprezentaci.“

Vladimír Šmicer

bývalý reprezentant

1. „Sparta by tím určitě oslabila, protože Bořek patří mezi nejlepší hráče ligy, je v dobrém věku, je to klíčový hráč Sparty. Ale zase takovou částku, kterou jí Číňané nabízejí, by za něj už asi nikdy nedostala. Nedá se na to koukat jen černě nebo bíle.“

2. „Jestli má dostat osmdesát milionů za rok, tak to jsou peníze, které by mu možná kdokoliv jiný těžko dal, to se těžko odmítá. Ale ze sportovního hlediska jde trochu do neznáma, sportovně dává víc smysl bojovat se Spartou o titul a hrát s ní poháry. I pro reprezentaci to může být problém.“

ANKETA

Vlastimil Palička

trenér HFK Olomouc

1. „Patří ke klíčovým hráčům nejen hřišti, ale i v kabině. Pokud by odešel, byla by to pro Spartu velká ztráta. Určitě však nelze v dnešní době pominout ekonomický zisk. Myslím, že taková nabídka se neodmítá.“

2. „Bořek Dočkal je chytrý kluk, umí si všechno vyhodnotit. Z pohledu osobního a rodinného je to trochu krok do neznáma, finančně to pro něj bude určitě výhodné. Je to těžké rozhodování. Věřím, že se při jeho inteligenci rozhodne správně.“

DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI O PŘÍPADNÉM ODCHODU BOŘKA DOČKALA DO ČÍNY ČTĚTE V STŘEDEČNÍM VYDÁNÍ DENÍKU SPORT

Titulní strana středečního vydání deníku Sport • Foto Sport



Deník Sport v čtečce přímo ve vašem počítači objednávejte zde, nebo přímo na www.isport.cz/epaper >>

Deník Sport v App Storu pro mobily a smart phony se systémem iOS (Apple) stahujte zde >>

Deník Sport v Google play pro mobily a smart phony se systémem Android stahujte zde >>