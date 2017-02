Tomáš Pešír v čele nové organizace. Vznikla Hráčská fotbalová unie

"Po dobu dvou let mě opakovaně oslovovali hráči i funkcionáři, aby tady fungovala opravdová unie hráčů s širším záběrem," řekl dnes Pešír na tiskové konferenci. "To, že tu vznikla hráčská unie, je zřejmě proto, že si nemyslíme, že by práce ČAFH byla dostatečná. Za sebe mohu jen říct, že jsem tam byl, člověk někdy udělá chybu a já se spletl. Ale vytvořili jsme něco nového a nechci hodnotit druhou asociaci," dodal Pešír.

Hráčské odbory v českém fotbale fungují od roku 2011, kdy vznikla ČAFH v čele s Karlem Poborským. V roce 2013 ho nahradila Markéta Haindlová, která stojí v opozici proti nynějšímu vedení Fotbalové asociace ČR. O rok později se dostala do sporu s Pešírem kvůli hospodaření, což Haindlová odmítla a podala na něj žalobu pro pomluvu. V červnu 2016 FAČR vypověděla memorandum s ČAFH o spolupráci. Důvodem byly dlouhodobé neshody kolem nového přestupního řádu.

"Nemáme téma číslo jedna řešení sporů, to bude probíhat za nula korun. Strašně důležité téma je pro nás arbitrážní řízení. Nejsme přesvědčeni, že arbitrážní komise pracuje tak rychle, jak je třeba. Jsme připraveni bojovat o to, aby se arbitrážní komise zrušila a zůstal jen sbor rozhodců. Strašně to urychlí spor," mínil Pešír.

"A pro mě pilotní projekt je spořící fond pro hráče, z něhož mohou čerpat po kariéře. Tyto tři body bych z toho vytáhl," řekl Pešír s tím, že HFU bude hráčům poskytovat třeba i osvětu v oblasti sázení na zápasy.

Členství v nové organizaci zpoplatněno nebude

Členství nebude zpoplatněno a veškerou dosavadní činnost nové HFU zatím financoval Pešír, který jedná se sponzory. Patrony se stali bývalý reprezentant Milan Fukal, stále aktivní hráč Jablonce Tomáš Hübschman a reprezentantka Lucie Voňková.

"Přesvědčil mě hlavně spořící fond. Znám kluky, kteří skončili, a ty peníze, které vydělali, se rozkutálely. Spousta z nich je i bez peněz. Takže by bylo dobré v tu dobu, kdy hráči berou nejvíce, posílat nějaké procento z výplaty na fond," řekl Hübschman.

Haindlová naznačila, že by za vznikem HFU mohlo stát vedení FAČR, s kterým je ve sporu. "Předsedou je Tomáš Pešír, současný zaměstnanec FAČR. Unie má navíc oficiálně sídlit na Strahově a tak není těžké si domyslet, kdo za projektem stojí," uvedla Haindlová v prohlášení na webu ČAFH.

Pešír však jakékoli spojení s FAČR odmítl. "V zaměstnaneckém poměru s FAČR nejsem, to je lež. Mám dohodu o provedení práce hlavního vedoucího u A-týmu žen, beru za to tisíc korun hrubého měsíčně. A že máme sídlo na Strahově, mi přijde naprosto logické, když tam sídlí všechny subjekty, které řídí fotbal kromě agentů," podotkl Pešír.

Také FAČR podobné spekulace odmítá a HFU bude pouze pronajímat své prostory na Strahově podobně jako Ligové fotbalové asociaci. "FAČR vypověděla v minulosti memorandum s ČAFH a na svém výkonném výboru akceptovala informaci o existenci HFU. Aktuálně FAČR prověřuje věrohodnost a transparentnost nového subjektu a o další případné spolupráci teprve rozhodne," uvedla FAČR v prohlášení pro ČTK.

ČAFH, která je členem Mezinárodní federace profesionálních fotbalistů (FIFPro), má podle nezávislého auditu společnosti Deloitte aktuálně 1325 členů. Cílem HFU je mít více členů. "Členem FIFPro může být jen jedna organizace z dané země. Byla by lež, kdybychom řekli, že v budoucnu o členství ve FIFPro nebudeme usilovat," dodal Pešír.