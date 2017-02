Vznik Hráčské fotbalové unie? Je to pro nás motivace, říká Haindlová

"Vznik unie není pro nás nic nečekaného ani zásadního. Dlouhodobě se o tomto projektu ve fotbalovém prostředí mluví a vidím to jako logický krok toho, že dlouhodobě kritizujeme současný stav v rámci předpisů Fotbalové asociace ČR," uvedla Haindlová v prohlášení pro ČTK.

ČAFH měla v minulosti uzavřené memorandum o spolupráci s FAČR, vedení fotbalu ho však loni v létě vypovědělo kvůli sporům ohledně přestupního řádu. "FAČR potřebuje pro UEFA a mezinárodní orgány instituci, se kterou bude spolupracovat a domluví se s ní. To se nám bohužel nedaří," připustila Haindlová.

Ta se dokonce domnívá, že unie vznikla na popud FAČR, což však Pešír na dnešní tiskové konferenci odmítl a vyzval k předložení důkazů. "Zcela jednoznačně, ale to jsme na úrovni drbů. Věřím, že média na tyto skutečnosti dříve nebo později upozorní," uvedla dvaatřicetiletá právnička, která v roce 2013 dokonce zvažovala kandidaturu na předsedkyni FAČR.

Vznik unie však bere hlavně jako impulz pro svou asociaci. "Konkurence nám nevadí, spíše máme dlouhodobě problémy s poměry v českém fotbalovém prostředí. Vnímáme to rozhodně jako impulz pracovat i nadále se stejným úsilím a především to chceme a budeme dokazovat výsledky. Oficiálním posláním hráčských asociací je pomáhat hráčům. A to my děláme. Pokud tento cíl sleduje i HFU, ukáže čas," prohlásila Haindlová.

Haindlová: Český fotbal dvě asociace nepotřebuje

Zároveň se domnívá, že český fotbal nepotřebuje dvě hráčské organizace. "Spíše potřebuje, aby v něm pracovali mladí lidé bez korupční minulosti. Osobnosti s vizí úspěchu, kteří budou dělat fotbal srdcem i hlavou," uvedla.

Hráči budou moci být podle Pešíra zapojeni do obou organizací, pokud o to budou stát. "Pokud budou chtít být hráči v obou organizacích, tak mně to vadit nebude. My chceme udělat velkou členskou základnu, chceme mít sílu. To, jestli hráč bude i jinde, je nám v tuto chvíli jedno," řekl na dnešní tiskové konferenci Pešír. Stejného názoru je i Haindlová.

"Samozřejmě, že nám nevadí, pokud si hráč vybere jednu, druhou nebo obě asociace. My máme momentálně silný mandát a téměř 1400 členů, kteří vědí, že když bude potřeba, tak u nás naleznou pomoc, profesionální přístup a vysokou odbornost v oblasti práva," řekla šéfka ČAFH, která počet členů uvádí na základě auditu.

Haindlová rovněž odmítla, že by hráči byli s fungováním asociace nespokojeni. "Vím, že sem tam někdy někomu ležíme v žaludku. Nějaké oficiální stížnosti nebo konkrétní akce kvůli naší činnosti jsme ale nezaznamenali," dodala.

Příliš neřeší ani to, že Pešír za výhodu své organizace označuje to, že hráče bude při arbitrážích zastupovat za "nula korun". "Fotbal je prostředí, kde se pohybují obrovské sumy peněz, a zastupovat hráče na vyšší úrovni s sebou nese i nemalé náklady. Chápu to spíše jako marketingový tah, jak na sebe upozornit a vzbudit zájem hráčů," dodala.