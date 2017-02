Zbrojovka získala posilu, ze Stuttgartu přichází Ukrajinec Tašči

Fotbalisty Brna posílil Ukrajinec Borys Tašči. Třiadvacetiletý ofenzivní hráč přišel do Zbrojovky na půlroční hostování z druholigového Stuttgartu.

"Jedná se o fotbalistu, který může hrát na pozici podhrotu i hrotu. Od jeho příchodu si slibujeme zvýšení konkurence v útočné fázi," řekl na klubovém webu trenér Brna Svatopluk Habanec.

"V jeho případě bylo vše zjednodušeno tím, že proti nám hrál v letní generálce, kde působil velmi dobře. Hráče podobného somatotypu ve Zbrojovce vždy přivítáme," dodal kouč třináctého celku tabulky.

Tašči přišel do Stuttgartu v roce 2014 z Dynama Moskva a v německém klubu nastupoval spíš za rezervu. V A-týmu VfB na podzim absolvoval sedm soutěžních zápasů a dal jeden gól. Rodák z Oděsy byl i v ukrajinské reprezentaci do 21 let.

Teplice přezimovaly šesté a v prvním kole po zimní přestávce doma přivítaly Zbrojovku Brno. Ve 21. minutě nádherně otevřel skóre Martin Fillo. Ve 34. minutě si ale smolně kopl míč do vlastní sítě Tomáš Vondrášek a bylo vyrovnáno. Týmy si tak rozdělily po bodu.

