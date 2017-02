Šilhavý: Pohled na tabulku je příjemný, ale teď to ještě nic neznamená

Toho to ale muselo bavit. „Taky že jo, byl na to krásný pohled,“ kývl Jaroslav Šilhavý po zápase. Po utkání, v němž jeho Slavia znemožnila Příbram brutálně 8:1. Tím se vyhoupla do čela ligy před Viktorii Plzeň, i když ta má ještě duel na Bohemians k dobru.

Nebyl jste až šokovaný tím, jak zápas probíhá?

„Nevím, jestli bych řekl šokovaný, jestli je to správné slovo, ale bylo to potom takové lehké. Domácí nám to usnadnili, protože se snažili hrát hodně dopředu, napadali nás ve více hráčích a my jsme jejich vlnu dokázali překonat. A tím jsme se do jejich obrany dostávali snadněji.“

Nenapadly vás myšlenky o rekordu, který Slavia vytvořila v roce 1995, když vyhrála v Uherském Hradišti 9:1?

„Zase všechno s pokorou, ani jsem o tom nevěděl. Byla pak ale radost se na to dívat, jak hráči měli pořád chuť jít dopředu a dávat další a další góly.“

<span>Slavia zaznamenala v Příbrami historicky vysoké vítězství 8:1. V dějinách samostatné české ligy dokázaly o sedm gólů vyhrát na hřišti soupeře dosud jen Teplice, které právě Slavii v srpnu 2013 porazily v Edenu 7:0. Červenobílí se U Litavky vyšvihli na první místo v tabulce ePojisteni.cz ligy.</span>

Nejvíc při chuti vypadal Jan Sýkora a pak Michael Ngadeu, co vy na to?

„Musím Honzu opravdu pochválit, byl jedním z nejlepších hráčů na hřišti, úvod obstaral v podstatě sám, hlavně v první půli byl nejlepší na hřišti. Přesně proto jsme ho dělali. Věřím, že ho jeho ctižádost požene dál, a že nám pomůže dosáhnout úspěchu, za kterým jdeme.“

A Ngadeu? Proč jste vlastně nesáhl do sestavy, když se vám vrátila po kartách taková hvězda?

„Už jsem to říkal dřív, tady nemá místo stoprocentně jisté nikdo, a ani Míša ne. Uvažovali jsme, že bychom ho zařadili, ale on si ještě plnil nějaké oslavy ohledně Afrického poháru, takže s námi neabsolvoval celý mikrocyklus před Příbramí. On to akceptoval, asi ani nebyl naštvaný, když přišel na hřiště a předvedl tohle. To jsem nečekal, kéž by takhle pokračoval. Je to opravdu silný hráč, nesmírně kvalitní.“

Teď půjdete do víkendového šlágru proti Viktorii z prvního místa. Jak se vám to líbí?

„Je to příjemné, když se člověk koukne na tabulku, ale je to taky pomíjivé. Třeba si svou pozici příště upevníme, třeba ne. V tuhle chvíli to ještě nic neznamená.“