Berkovec o děsivém K.O.: Vůbec nic si nepamatuju. Koneho zvu na večeři

„Okamžitý Koneho zásah měl obrovský význam, neboť rozhoduje každá vteřina. Když vyběhneme od lajny, což je nějakých osmdesát metrů, je to aspoň deset vteřin, nejsem Usain Bolt, navíc nesu lékařskou brašnu. Kone mu vytáhl jazyk, čímž mu uvolnil dýchací cesty, takže mohla podle mého odhadu už druhou vteřinu do mozku proudit okysličená krev. To je nesmírně důležité, aby nevznikla nějaká mozková příhoda. Dá se dokonce říct, že Berkovcovi asi zachránil i život. Určitě mu pomohl od mnohem horších problémů. Chtěl bych mu za všechny moc poděkovat, byl to od něj obdivuhodný čin.“ Martin Vávra, člen lékařského týmu Bohemians Praha