Bayern nasázel ve Stuttgartu pět gólů, Kane má hattrick. Leverkusen se Schickem prohrál
Fotbalisté Bayernu Mnichov i díky desátému bundesligovému hattricku Harryho Kanea zvítězili ve Stuttgartu 5:0 a dál vévodí soutěži bez porážky. Leverkusen prohrál na hřišti Augsburgu 0:2, podruhé za sebou nebodoval a na čtvrtém místě jej může dnes večer vystřídat Frankfurt, pokud zvítězí na hřišti druhého Lipska. Patrik Schick za Bayer odehrál celé utkání.
Bayern se dostal do vedení efektním zakončením Laimera. Rakouský záložník na malém vápně obdržel přihrávku od Oliseho a patou zblízka procpal míč mezi nohama brankáře Nübela.
Po hodině hry nahradil Jacksona Kane a hned po šesti minutách střelou z dálky zvýšil. Po trefě Stanišiče dvaatřicetiletý anglický kanonýr v 82. minutě proměnil penaltu po ruce Assignona a o šest minut později završil jubilejní hattrick v německé nejvyšší soutěži.
Leverkusen už po necelé půlhodině prohrával brankami řeckého obránce Jannulise a Kadea. Trenér Hjulmand se o přestávce pokusil zvrátit nepříznivý vývoj nasazením Quansaha a Kofaneho, ale na výsledku už se nic nezměnilo.
Wolfsburg si doma poradil s Unionem Berlín 3:1, Alex Král za hosty naskočil v 70. minutě. O první vítězství VfL po čtyřech zápasech se postarali Wimmer, Amúra a Majer. Skóre jen zkorigoval Nsoki a v závěru neproměnil penaltu Querfeld. Wolfsburg má čtyřbodový náskok na přímy sestup, Union po druhé porážce za sebou má jen o tři body víc.
Fotbalisté St. Pauli po pohárovém úspěchu na hřišti Mönchengladbachu zastavil sérii porážek v bundeslize. Za remízu 1:1 v Kolíně nad Rýnem, který čeká už čtyři zápasy na výhru, získal první bod po devíti kolech. Tým z Hamburku ale zůstal předposlední, protože Heidenheim porazil Freiburg 2:1 a zaznamenal druhé vítězství po sobě. Poslední je Mohuč, která v pátek prohrála s Mönchengladbachem 0:1.
Bundesliga - 13. kolo:
Mohuč - Mönchengladbach 0:1
Branka: 58. vlastní Da Costa.
Augsburg - Leverkusen 2:0
Branky: 6. Jannulis, 28. Kade.
Heidenheim - Freiburg 2:1
Branky: 59. Mainka, 90.+4 Schimmer - 40. Manzambi.
Kolín nad Rýnem - St. Pauli 1:1
Branky: 51. El Mala - 90.+4 Jones.
Stuttgart - Bayern Mnichov 0:5
Branky: 66., 82. z pen. a 88. Kane, 11. Laimer, 78. Stanišič.
Wolfsburg - Union Berlín 3:1
Branky: 10. Wimmer, 30. Amúra, 59. Majer.
Lipsko - Frankfurt 6:0
Branky: 47., 55. a 65. Diomande, 5. Harder, 31. Baumgartner, 62. Raum z pen.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|13
|12
|1
|0
|49:9
|37
|2
Lipsko
|13
|9
|2
|2
|28:13
|29
|3
Dortmund
|12
|7
|4
|1
|21:11
|25
|4
Leverkusen
|13
|7
|2
|4
|28:19
|23
|5
Hoffenheim
|12
|7
|2
|3
|25:17
|23
|6
Stuttgart
|13
|7
|1
|5
|21:22
|22
|7
Frankfurt
|13
|6
|3
|4
|28:29
|21
|8
Köln
|13
|4
|4
|5
|22:21
|16
|9
Freiburg
|13
|4
|4
|5
|20:22
|16
|10
Mönchengladbach
|13
|4
|4
|5
|17:19
|16
|11
Werder
|12
|4
|4
|4
|16:21
|16
|12
Union Berlin
|13
|4
|3
|6
|16:22
|15
|13
Augsburg
|13
|4
|1
|8
|17:27
|13
|14
Wolfsburg
|13
|3
|3
|7
|17:23
|12
|15
Hamburger
|12
|3
|3
|6
|11:18
|12
|16
Heidenheim
|13
|3
|2
|8
|12:28
|11
|17
St. Pauli
|13
|2
|2
|9
|11:25
|8
|18
Mainz
|13
|1
|3
|9
|11:24
|6
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup