Bayern nasázel ve Stuttgartu pět gólů, Kane má hattrick. Leverkusen se Schickem prohrál

Patrik Schick se nedokázal prosadit a Leverkusen prohrál na hřišti Augsburgu 0:2
Patrik Schick v dresu Leverkusenu
Německo - Bundesliga
Fotbalisté Bayernu Mnichov i díky desátému bundesligovému hattricku Harryho Kanea zvítězili ve Stuttgartu 5:0 a dál vévodí soutěži bez porážky. Leverkusen prohrál na hřišti Augsburgu 0:2, podruhé za sebou nebodoval a na čtvrtém místě jej může dnes večer vystřídat Frankfurt, pokud zvítězí na hřišti druhého Lipska. Patrik Schick za Bayer odehrál celé utkání.

Bayern se dostal do vedení efektním zakončením Laimera. Rakouský záložník na malém vápně obdržel přihrávku od Oliseho a patou zblízka procpal míč mezi nohama brankáře Nübela.

Po hodině hry nahradil Jacksona Kane a hned po šesti minutách střelou z dálky zvýšil. Po trefě Stanišiče dvaatřicetiletý anglický kanonýr v 82. minutě proměnil penaltu po ruce Assignona a o šest minut později završil jubilejní hattrick v německé nejvyšší soutěži.

Leverkusen už po necelé půlhodině prohrával brankami řeckého obránce Jannulise a Kadea. Trenér Hjulmand se o přestávce pokusil zvrátit nepříznivý vývoj nasazením Quansaha a Kofaneho, ale na výsledku už se nic nezměnilo.

Wolfsburg si doma poradil s Unionem Berlín 3:1, Alex Král za hosty naskočil v 70. minutě. O první vítězství VfL po čtyřech zápasech se postarali Wimmer, Amúra a Majer. Skóre jen zkorigoval Nsoki a v závěru neproměnil penaltu Querfeld. Wolfsburg má čtyřbodový náskok na přímy sestup, Union po druhé porážce za sebou má jen o tři body víc.

Fotbalisté St. Pauli po pohárovém úspěchu na hřišti Mönchengladbachu zastavil sérii porážek v bundeslize. Za remízu 1:1 v Kolíně nad Rýnem, který čeká už čtyři zápasy na výhru, získal první bod po devíti kolech. Tým z Hamburku ale zůstal předposlední, protože Heidenheim porazil Freiburg 2:1 a zaznamenal druhé vítězství po sobě. Poslední je Mohuč, která v pátek prohrála s Mönchengladbachem 0:1.

Bundesliga - 13. kolo:

Mohuč - Mönchengladbach 0:1
Branka: 58. vlastní Da Costa.

Augsburg - Leverkusen 2:0
Branky: 6. Jannulis, 28. Kade.

Heidenheim - Freiburg 2:1
Branky: 59. Mainka, 90.+4 Schimmer - 40. Manzambi.

Kolín nad Rýnem - St. Pauli 1:1
Branky: 51. El Mala - 90.+4 Jones.

Stuttgart - Bayern Mnichov 0:5
Branky: 66., 82. z pen. a 88. Kane, 11. Laimer, 78. Stanišič.

Wolfsburg - Union Berlín 3:1
Branky: 10. Wimmer, 30. Amúra, 59. Majer.

Lipsko - Frankfurt 6:0
Branky: 47., 55. a 65. Diomande, 5. Harder, 31. Baumgartner, 62. Raum z pen.

#TýmZVRPSkóreB
1Bayern13121049:937
2Lipsko1392228:1329
3Dortmund1274121:1125
4Leverkusen1372428:1923
5Hoffenheim1272325:1723
6Stuttgart1371521:2222
7Frankfurt1363428:2921
8Köln1344522:2116
9Freiburg1344520:2216
10Mönchengladbach1344517:1916
11Werder1244416:2116
12Union Berlin1343616:2215
13Augsburg1341817:2713
14Wolfsburg1333717:2312
15Hamburger1233611:1812
16Heidenheim1332812:2811
17St. Pauli1322911:258
18Mainz1313911:246
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Konferenční liga
  • Baráž o Bundesligu
  • Sestup

