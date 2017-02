Na držení míče se nehraje. Sparta nedokáže využít potenciál, řekl Požár

Do zápasu vstoupili s chutí, jenže sotva se sparťané v chladném Jablonci rozkoukali, už prohrávali 0:2. Herní převaha nad domácími jim byla k ničemu. Severočeši dávali Pražanům lekci z produktivity a zápas dotáhli k výhře 3:1.

„Výsledkově zápasy nezvládáme,“ řekl po utkání Tomáš Požár, který je vedený jako hlavní kouč Sparty. „Kdybych měl hodnotit nedělní duel, tak jeho začátek byl přesně takový, jaký soupeř potřebuje. My na takové momenty neumíme reagovat. Nejsme dostatečně důrazní v soubojích, navíc nám chybí agresivita. Na držení míče se fotbal nehraje,“ dodal ironicky.

720p 480p 360p 240p <p><span id="docs-internal-guid-0ae77482-7bca-b46a-95ff-cfc835bb393f"><span>Sparta je v problémech. V Jablonci prohrála 1:3, přičemž její gól dal David Lafata z penalty až v poslední minutě nastaveného času a tou dobou už bylo o výhře domácích rozhodnuto. Domácí upevnili svou pozici ve středu tabulky, Letenští už ztrácejí šest bodů na první Slavii a pět na druhou Plzeň, která má zápas k dobru.</span></span></p> REKLAMA CELÝ SESTŘIH: Jablonec - Sparta 3:1. Domácí rozhodli v úvodu, pálil Mehanovič • VIDEO iSport TV

Téměř totožné výkony Letenští předvádí ve všech letošních zápasech. Čím si to Požár vysvětluje? „Kdybychom to věděli, tak to vyřešíme. Opakuje se to a rozhodně nehrajeme dobře. Nehrajeme účelně, chybí nám produktivita, nejsme efektivní a netlačíme se do vápna,“ vyjmenovával další důvody, proč Sparta na jaře tápe.

V jeho očích tým doplácí na to, že stále nemáme všechny hráče zdravotně v pořádku a situace je podobná, jako na podzim. „Ta anabáze se prodlužuje. Tým v tomhle stavu nedokáže naplno využít svůj potenciál,“ uvedl Požár.

Sestavte si vlastní tým z hráčů ePojisteni.cz ligy a každý den vyhrávejte super ceny!

Hrajte Sazka Fantasy • Foto Sazka

Na první Slavii ztrácí Sparta po 18. kole už šest bodů a na čtvrtý Zlín se její náskok ztenčil na pouhé dva body. Nabízí se tak otázka, zda nyní nehraje spíš o udržení třetí příčky než nahánění mistrovské Plzně a celku z Vršovic.

„S Bohemkou jsme sice vyhráli, ale nehráli jsme tak, jak bychom si představovali. Dnes jsme to nezvládli, především kvůli těm zmíněným atributům a vývoji zápasu. Týmy před námi nám unikají, to je fakt. My se budeme muset rychle zlepšit tak, abychom už neztráceli body,“ shrnul Požár současný pohled na ligovou tabulku.

720p 480p 360p 240p REKLAMA Jablonec - Sparta: A zase Mehanovič – naběhl za stopery a je to 2:0 • VIDEO iSport TV