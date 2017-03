Vrba vyčkává. Sparta je pro něho výzva, na Letnou ale nechtěl hned

„Vrba vedení Sparty sdělil, že nejradši by se týmu ujal až v létě. Nejdříve pak v reprezentační přestávce,“ řekl deníku Sport dobře informovaný zdroj. Než se národní tým poprvé v tomto roce sejde, uběhnou v ePojisteni.cz lize ještě tři kola, v jejichž rámci čekají Spartu doma Dukla a Zlín a mezitím vyrazí na neoblíbený výlet do ambiciózní Mladé Boleslavi.

Pokud by vicemistr ztratil další důležité body, zřejmě definitivně by vypadl z boje o titul. A to je situace, na kterou prý Vrba čeká. Navíc ještě celý příští týden stráví v Rusku, kde musí dořešit svůj konec v Machačkale. A kdyby mu přistála na stole nová nabídka ze zahraničí, nerozpakoval by se ji - na rozdíl od Sparty - přijmout hned.

Když ale opravdu dojde na návrat do Česka (v ideálním případě po sezoně), Sparta by pro Vrbu představovala velké lákadlo. „Zatímco v Plzni už nemá čeho dosáhnout, všechny úspěchy může jen zopakovat, titul a Liga mistrů se Spartou pro něj představují obrovskou výzvu,“ tvrdí muž blízký vedení letenského klubu.

I tak je ovšem stále ve hře i návrat do Viktorie, kam strůjce své zlaté éry lákají bossové Tomáš Paclík a Adolf Šádek, se kterým se Vrba sešel ve čtvrtek.

