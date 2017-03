Skončí Bílek v Jihlavě? Vedení to řeší po dvou vysokých prohrách

Má to nahnuté. Jihlavský kouč Michal Bílek se bude během reprezentační pauzy zodpovídat z nevydařeného vstupu do jara, završeného dvěma nedůstojnými prohrami (2:4 s Karvinou a 0:5 v Jablonci). Podle důvěryhodných zdrojů Sportu je ve hře i varianta, že u týmu v příštích dnech skončí. „Chceme znát jeho názor na situaci,“ uvedl včera boss František Vaculík.

Jihlava za pět kol bodovala jen jednou, doma porazila Hradec Králové. Víc ani ťuk. Proto je Bílek v ohrožení.

„Budeme mluvit s trenérem. Řekne nám, kde vidí příčiny a nastíní představu, co se s tím dá udělat. Není to příjemný stav, ale je to zachranitelné. Musí se to odpracovat,“ podotkl Vaculík, jemuž se stále nedaří stabilizovat trenérský štáb.

„Vyměňujeme kouče každého tři čtvrtě roku, ale to není má filozofie. Je to asi na hlubší analýzu, kterou bude nejlepší udělat po sezoně,“ zamyslel se. Podle svých slov s jiným koučem aktuálně nejedná.

Po 21. kole se Jihlava nachází na sestupové 15. příčce, na čtrnáctý Hradec Králové ztrácí dva body. Po reprezentační přestávce doma přivítá Slovácko.

720p 480p 360p 240p <p dir="ltr"><span>Ve 21. kole hostil Jablonec Jihlavu, kterou v zápase porazil vysoko 5:0. Skóre otevřel Vít Beneš, dvakrát se trefil Adam Zrelák, pro nějž to byly premiérové góly v jabloneckém dresu, po jedné brance přidali Ondřej Mihálik a Michal Trávník. Jihlava čeká na vítězství v lize na hřišti soupeře už čtrnáct zápasů.</span></p> <div><span><br /></span></div> REKLAMA CELÝ SESTŘIH: Jablonec - Jihlava 5:0. Domácí si proti předposlednímu zastříleli • VIDEO iSport TV