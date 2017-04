Ohraný signál, smáli se Tepličtí. Zeman a Kopic naštvali trenéra

Co se stalo? Kopic si vzal balon k rohovému praporku. Pak spatřil blížícího se Zemana, rozhodil rukama a v tu chvíli se dotkl balonu. Za Zemanem ale stál teplický Krob. Celou situaci dobře viděl a využil jí. Stihl vzít balon, který už byl ve hře nehlídaný nikým z plzeňské dvojice, mrkl na rozhodčího, jestli může pokračovat ve hře. Sudí nereagoval, tak rozjel bleskovou akci, která vedla k vedoucímu teplickému gólu.

„Viděl jsem, že šel k míči Jan Kopic nebo Martin Zeman, jak to převalil, mrknul jsem na rozhodčího, rozeběhl se a šli jsme dopředu. Bylo štěstí, že jsem to viděl a rozhodčí to nechal,“ vysvětloval Krob. „Určitě to měli jako signál, chtěli nás překvapit a rychle rozehrát, nevyšlo jim to.“

Lídrovi ligy ale nečekaný pokus o signál vůbec neklapl. „Chtěli nás překvapit a urychlit to, podobně to dělali v Příbrami, ale už je to ohrané, rozhodčí to ponechal a dali jsme z toho gól,“ dodal Krob.

Poté, co Teplice výtečně zvládly brejkovou situaci, domácí trenér Pivarník od plic vynadal oběma svým hráčům. Kopic ani Zeman se totiž neobtěžovali s návratem na vlastní polovinu, jen jako omráčení zůstali stát u praporku a sledovali, jak jde soupeř po jejich kiksu do vedení.

„Co mě víc naštvalo, je ochota hráčů se sprintem vrátit zpátky. Když padl gól, stáli dál (Kopic se Zemanem) u rohového praporku a bavili se spolu. Hubník mezi tím běžel sto metrů zpátky a stihl to, i když jsme pak dostali gól,“ nechápal Pivarník.

„Kopi říkal, že to chtěl rozehrát, asi si to trošku rozmyslel a dotkl se balonu. Hloupá chyba, Tepličtí toho využili,“ mrzelo plzeňského záložníka Tomáše Hořavu.

„Zazmatkoval, udělal chybu, pak druhou, že se asi nevracel, to už jsem ani neviděl. Samotného ho to mrzí úplně nejvíc, nerad bych do toho dál rýpal. Určitě se z toho ponaučí,“ snažil se myslet pozitivně.

Plzeň pak dostala ještě jednu branku, v závěru ale zabrala. Tomáš Hořava z penalty a následně Marek Bakoš vyrovnali a zachránili pro domácí alespoň bod.